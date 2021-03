Hoa hồng giảm giá sâu, còn 800 đồng/bông

Thay vì 3.000-4.000 đồng/bông như trước, hiện giá hoa hồng tại Hà Nội giảm sâu, còn khoảng 800 đồng/bông, thậm chí có loại chỉ 500 đồng/bông.

Thời điểm dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa hồng ghi nhận tăng mạnh, có loại lên đến 20.000 đồng/bông. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trở lại đây, giá hoa hồng giảm mạnh.

Theo khảo sát, hiện hoa hồng thơm cành dài được rao bán với giá 80.000-100.000 đồng/bó 100 bông, loại cành ngắn giá 50.000-75.000 đồng/bó 100 bông; hồng kiss đỏ giá 50.000 đồng/50 bông; hoa hồng Đà Lạt có giá 90.000 đồng/30 bông, loa kèn chùm 170.000/bó 100 bông; ly hồng 90.000 đồng/bó 10 cành,...

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh hoa tươi, do thời tiết thuận lợi hoa hồng nở đều và đẹp lại đúng đợt thu hoạch của các nhà vườn nên dịp này tại các chợ đầu mối hoa, các thương lái bán buôn với giá rẻ.

Hoa hồng thơm có giá rẻ nên được bán theo bó 50, 100 bông. Ảnh: Trần Anh.

Chị Mai Trang, một đầu mối chuyên bán hoa online ở Hà Nội, cho hay giá hoa hồng rẻ nên chị rao bán theo bó 50, 100 bông chứ không bán lẻ. Tại cửa hàng chị, 100 bó hoa hồng thơm có giá 90.000 đồng, hồng leo vàng cũng giảm còn 100.000 đồng/bó 100 bông và chị nhận giao hàng quanh khu vực Hà Nội với giá từ 20.000-30.000 đồng.

Theo chủ cửa hàng này, các loại hoa đều được chị lấy trực tiếp từ nhà vườn ở Tây Tựu, Mê Linh (Hà Nội). "Hoa hồng ngày nào tôi cũng nhập về gần một vạn bông, thường cho khách đặt sỉ và khách lấy trong ngày", chị nói và cho biết thời điểm này, đúng mùa hoa hồng thơm và hồng leo vàng nở rộ, giá rất rẻ nên nhiều khách hàng đặt mua về cắm bình, đi lễ, thắp hương...

Cũng đang rao bán hoa hồng các loại với giá rẻ, chị Minh Thu (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết không chỉ hoa hồng mà thời điểm này loại hoa nào cũng rẻ.

"Hoa lan hồ điệp có bán dao động 80.000-100.000 đồng/cành thì nay giảm còn 10.000-25.000 đồng/cành tùy độ dài. Hoa mao lương chỉ còn 100.000 đồng/20 bông, hoa ly 85.000 đồng/10 cành...", chị nói.

Theo chủ cửa hàng này, thời điểm Tết, hoa tươi rớt giá do dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp khiến tình hình vận tải hàng hóa bị ngưng trệ. Cùng với đó, các dịp lễ đầu năm ở đình chùa đều phải tạm dừng nên tiêu thụ hoa chậm, giá giảm sâu. "May mắn thời điểm này, tình hình buôn bán có khởi sắc hơn nhưng giá hoa vẫn còn thấp so với trước", chị chia sẻ.