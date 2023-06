Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng của 2 công ty ở Long An

Hỏa hoạn bùng lên tại nhà xưởng rộng hơn 3.000 m2 của hai công ty ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn bùng lên dữ dội tại hai nhà xưởng. Ảnh: M.H.

Khoảng 21h ngày 4/6, nhiều người sống tại khu vực ấp 4, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa), phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại nhà kho của Công ty TNHH Diệp Tùng Linh và Công ty TNHH MTV Trí Hùng Nam. Đây là hai công ty chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng và hạt nhựa.

Phát hiện cháy, bảo vệ công ty dùng vật dụng tại chỗ khống chế hỏa hoạn nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, lan rộng ra toàn bộ nhà xưởng, có nguy cơ lan sang các công ty nằm bên cạnh.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa đã đến hiện trường, chia thành nhiều hướng dập lửa.

Đến rạng sáng 5/6, hỏa hoạn mới được dập tắt. Vụ cháy khiến hơn 3.000 m2 nhà xưởng của hai công ty bị thiêu rụi.