Hoa hậu Viên Vịnh Nghi giàu cỡ nào?

Viên Vịnh Nghi được cho là ngôi sao giàu có của showbiz Trung Quốc. Cô sở hữu nhiều đồ hiệu, đặc biệt là túi Hermès và đồng hồ Rolex xa xỉ.

Viên Vịnh Nghi đang có cuộc sống viên mãn. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1990, cô có sự nghiệp thăng tiến, hôn nhân hạnh phúc với tài tử Trương Trí Lâm.

Vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong bộ phim Tiếu ngạo giang hồ đã đưa tên tuổi của Viên Vịnh Nghi nổi tiếng toàn châu Á. Ngôi sao cũng hai năm liên tiếp nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong trong Tân bất liễu tình (1993) với Lưu Thanh Vân, Kim chi ngọc diệp (1994) đóng cặp cùng Trương Quốc Vinh.

Ngôi sao sinh năm 1971 cũng được đánh giá cao qua bộ phim Phú quý môn của TVB. Hiện tại, hai người có một con trai, mua nhiều bất động sản xa xỉ, sống chung trong căn hộ sang trọng. Viên Vịnh Nghi cũng được biết đến là đại gia showbiz sở hữu nhiều hàng hiệu.

Cô mua nhiều phụ kiện đắt đỏ từ Hermès, Patek Philippe và Rolex - những thứ vốn là thú vui của giới siêu giàu.

Viên Vịnh Nghi có hôn nhân viên mãn cạnh Trương Trí Lâm.

Khối tài sản khổng lồ

Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm được cho là để mắt đến nhiều bất động sản ở Trung Quốc. Kể từ khi mua bất động sản 11,8 triệu USD tại Hong Kong, hai người hoạt động và mua nhà sống ở Đại lục.

Gần đây, đôi vợ chồng quyền lực tham gia nhiều game show nổi tiếng như With You All the Way và Viva La Romance 2. Các nhà sản xuất phải bỏ số tiền lớn để hai ngôi sao có mặt trong chương trình.

Cựu Hoa hậu Hong Kong và ông xã cũng xuất hiện tại sự kiện One Shenzhen Bay, nơi có căn hộ được rao với giá 6,1 triệu USD .

Chi tiền cho Hermès

Hermès là thương hiệu túi xách duy nhất được lòng Viên Vịnh Nghi. Nữ diễn viên gạo cội thường xuất hiện với clutch Kelly Cut da cá sấu, túi Mini Bolide phối đơn giản cùng quần jeans, áo thun. Trong nhiều dịp khác nhau, cô chọn túi Hermès phù hợp với hoàn cảnh.

Viên Vịnh Nghi là tín đồ của Hermès và đồng hồ Rolex đắt đỏ.

Sao phim Quốc sản 007 cũng thường xuyên được bắt gặp xuất hiện với túi Birkin da cá sấu đen. Cô chọn cách phối đơn giản với quần jeans và giày Converse. Trong dịp khác, nữ diễn viên phối Hermès phiên bản giới hạn Birkin Shadow cùng quần jeans đen và áo khoác.

Cũng theo truyền thông, sau thời gian cách ly hồi tháng 4, nữ diễn viên được ghi lại cảnh xuất hiện tại cửa hàng Hermès tại địa phương, mua 6 chiếc túi cùng nhiều quần áo. Trên Weibo, nữ diễn viên cũng thừa nhận cô mua 6 chiếc ví để làm quà tặng.

Sở hữu Rolex đắt đỏ

Viên Vịnh Nghi từng được truyền thông ghi lại hình ảnh đeo Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II. Trên thực tế, đồng hồ không quá đắt đỏ, chỉ với giá 9.725 USD - con số khá nhỏ với giới siêu giàu.

Tuy nhiên, việc cô sở hữu nó chỉ vài ngày sau khi mẫu đồng hồ được ra mắt ở Baselworld, Thụy Sĩ là điều đáng lưu tâm. Điều này cho thấy cô là khách VIP của thương hiệu và là một trong những tên tuổi được ưu tiên hàng đầu.

Sao phim Tiếu ngạo giang hồ cũng được phát hiện sở hữu chiếc Patek Philippe Nautilus 5711 trị giá đến 51.000 USD và mẫu Rolex Daytona 1968 do Paul Newman từng đeo.

Viên Vịnh Nghi có cuộc sống giàu có và gia đình viên mãn.

Mẫu đồng hồ này từng được bán đấu giá năm 2017 với giá lên đến 15,5 triệu USD . Tuy chiếc Viên Vịnh Nghi sở hữu không giống hoàn toàn mẫu của Paul Newman nhưng nó vẫn là đồ cao cấp, hiếm có và đắt giá.