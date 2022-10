Hoa hậu Trái Đất - đỉnh cao và vực sâu

Chuẩn bị trở lại sau hai năm diễn ra online, Hoa hậu Trái Đất 2022 (Miss Earth) liệu có vực dậy được uy tín từng có.

Nguyễn Phương Khánh tại Miss Earth 2018.

Miss Earth 2022 (Hoa hậu Trái Đất) khởi động vào tháng 11. Tân hoa hộ sẽ lộ diện trong chung kết ngày 29/11 tại hội trường Cove Manila, Parañaque, Philippines.

Mùa giải năm nay đánh dấu sự trở lại trực tiếp của cuộc thi sau hai năm diễn ra online vì dịch Covid-19.

Hướng đến giá trị cao cả

Năm 2001, tập đoàn Carousel Productions tổ chức cuộc thi Miss Earth nhằm tìm kiếm cô gái hội tụ đủ tiêu chí sắc đẹp, tri thức, trách nhiệm, kỹ năng... để tham gia hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Lấy khẩu hiệu "Beauty For a Cause", từ năm 2002, cuộc thi do kênh truyền hình ABS-CBN phát sóng chung kết.

Giới truyền thông từng đánh giá cao Hoa hậu Trái Đất những mùa đầu vì khâu tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp, chất lượng thí sinh đồng đều và đặc biệt là giá trị cao cả cuộc thi hướng đến: Bảo vệ môi trường.

Ở mùa thứ 5, Miss Earth thu hút 80 thí sinh đến từ khắp châu lục, con số mà Miss Universe phải mất 26 năm mới đạt được. Hơn thế nữa, Miss Earth nhận được sự tin tưởng của những quốc gia hồi giáo (thường không khuyến khích các cuộc thi sắc đẹp) như Afghanistan, Pakistan...

Với những thế mạnh này, Miss Earth đã sớm được chuyên trang uy tín Global Beauties xếp vào hệ thống Grand Slam - nhóm các cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới.

Trong khi đó, Missosology đánh giá Miss Earth xứng đáng nằm trong top 4 cuộc thi lớn nhất hành tinh, cùng với Miss Universe, Miss World và Miss International.

Hoa hậu Trái Đất 2020 Lindsey Coffey (trái) và đương kim Hoa hậu Trái Đất Destiny Wagner. Ảnh: Phương Lâm.

Theo chuẩn format, Miss Earth chọn ra lần lượt Hoa hậu Lửa (Á hậu 3), Hoa hậu Nước (Á hậu 2), Hoa hậu Không khí (Á hậu 1) và Hoa hậu Trái Đất (Hoa hậu). Cô gái đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ giành vương miện, tiền mặt cùng nhiều phần thưởng, hợp đồng quảng cáo.

Missosology cho biết vương miện được trao luân phiên qua các năm. Vương miện Miss Earth trị giá khiêm tốn hơn vương miện hoa hậu của những đấu trường nhan sắc khác, chỉ khoảng 150.000 USD . Trong khi, tiara của các á hậu khoảng 20.000 USD .

Được làm từ vàng 14K nguyên khối, vương miện còn được bao phủ bởi kim cương trắng, đá pha lê và một số loại đá khác như topaz xanh dương, sardonyx, calcite, ruby. Ở giữa có bông hoa biểu tượng cho một trái đất hạnh phúc.

Trong hai năm đầu tiên, ngoài vương miện và dải băng, hoa hậu nhận quyền trượng. Tuy nhiên, từ năm tiếp theo, quyền trượng đã không còn xuất hiện.

Bên cạnh giải thưởng, cô gái chiến thắng trở thành đại sứ môi trường toàn cầu, có trách nhiệm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, vấn đề nóng lên toàn cầu, rác thải công nghiệp, ô nhiễm...

Những tranh cãi

Thập niên 2010 trở về sau, Miss Earth gây tranh cãi với một số bê bối, Rappler đưa tin.

Đỉnh điểm vào năm 2012, phóng viên tờ Komsomolskaya Pravda của Nga đã giả danh khách hàng để thương lượng với Lorraine Schuck - Chủ tịch Miss Earth, về chuyện mua giải. Kết quả, bà này ngã giá vương miện 4 triệu USD . Scandal chấn động này đã phá hủy hình ảnh sạch cũng như nhấn chìm uy tín cuộc thi. Từ đây, Miss Earth bị Global Beauties xóa khỏi hệ thống Grand Slam.

Ngoài ra, không còn tồn tại vẻ ngoài hoành tráng từng xây dựng, Miss Earth của những năm gần đây cũng bị phản ứng vì khâu tổ chức ít đầu tư, chất lượng thí sinh không đồng đều.

Truyền thông Philippines cho biết thí sinh bỏ ra 2.000 USD để tham gia cuộc thi. Tuy vậy, họ chỉ được ngủ ở khách sạn 3 sao, di chuyển bằng tàu điện ngầm. Hồi năm 2018, hình ảnh các cô gái ăn bốc cũng gây tranh luận.

Thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2018 ăn bốc, bị đánh giá mất vệ sinh.

Vì thiếu kinh phí, ban tổ chức phải mượn Bảo tàng Quốc gia Philippines, Sân khấu trường Đại học Quốc gia Philippines để dựng không gian biểu diễn. Sân khấu ọp ẹp cùng backdrop bị nhàu nát khiến cuộc thi bị chê.

Hoa hậu Trái Đất cũng bị tố thiên vị khi có tới 4 lần đại diện chủ nhà Philippines chiến thắng. Trong đó, Karen Ibasco - Miss Earth 2017 - bị "ném đá" tơi tả nhất vì gương mặt già với nước da nhăn nheo và chi chít mụn ở giây phút đăng quang.

Hồi năm 2018, người đẹp Canada, Jaime VandenBerg tố bị nhà tài trợ gạ gẫm quan hệ tình dục và đã "cầu cứu" ban tổ chức nhưng không được giúp đỡ.

Theo GMA News, sau chia sẻ của VandenBerg, thêm hai thí sinh Anh và Guam cũng lên tiếng, khẳng định những gì Jaime nói là sự thật.

Với những lý do trên, Miss Earth được cho là không còn sức hấp dẫn và vị trí như trước.

Tuy vậy, cuộc thi vẫn được tổ chức thường niên và vẫn nhận được sự theo dõi từ cộng đồng fan sắc đẹp thế giới. Nhiều nước vẫn tổ chức Miss Earth cấp quốc gia, thu hút nhiều người đẹp tham gia và sự quan tâm của khán giả.

Một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Trái Đất có giá trị ý nghĩa khác biệt ngay từ tên của cuộc thi: "Trái Đất". Đấu trường cũng nổi trội ở tiêu chí về việc bảo vệ môi trường, điều không phải cuộc thi sắc đẹp nào cũng có và duy trì được. Hoa hậu sau khi đăng quang sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền và gây dựng những dự án về môi trường. Song, một phần khiến sân chơi kém thu hút là chưa chú trọng việc truyền thông, quảng bá. Lịch trình và các hoạt động tốt đẹp phục vụ cộng đồng của tân hoa hậu thường không được truyền thông rộng rãi tới khán giả qua các kênh thông tin.

Thành tích của người đẹp Việt Nam ở Miss Earth

Qua hơn 20 mùa Miss Earth, Việt Nam đã cử 14 đại diện và từng một lần đăng quang - với thành tích của Nguyễn Phương Khánh (2018). Ba người đẹp Việt khác lọt top ở cuộc thi là Nguyễn Thị Lệ Nam Em (top 8 năm 2016), Lưu Thị Diễm Hương (top 14 năm 2010) và Lê Thị Hà Thu (top 16 năm 2017).

Những mùa giải gần nhất 2019, 2020 và 2021, người đẹp Việt trắng tay.

Nguyễn Phương Khánh là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Miss Earth.

Năm nay, Thạch Thu Thảo gây xôn xao khi mang dải băng Việt Nam ở Miss Earth dù là Á hậu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, thay vì đương kim Hoa hậu Nông Thúy Hằng.

Giải thích cho quyết định này, bà Trương Ngọc Ánh - trưởng ban tổ chức cuộc thi - nói với Zing: "Ở Thu Thảo có yếu tố tài năng, bản sắc, cách hành xử, đạo đức. Á hậu là thí sinh rất xứng đáng để dự thi Miss Earth. Kỹ năng trình diễn của em ấy tốt, tài năng múa nổi bật. Tuy nhiên, Thu Thảo phải được huấn luyện, đào tạo khá nhiều".

Hồ sơ ghi Thạch Thu Thảo cao 1,77 m, số đo ba vòng 74-61-88 cm. Á hậu có lợi thế ngoại hình với đôi chân dài, thẳng, làn da nâu khỏe mạnh. Thần thái của cô chưa xuất sắc nhưng tương đối tự tin.

Tuy nhiên, để chinh chiến quốc tế, Thu Thảo cần phải rèn luyện và trau dồi rất nhiều kỹ năng, đặc biệt giao tiếp và ứng xử. Để đánh giá sức thuyết phục khi trò chuyện, thuyết trình bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, Á hậu tồn tại nhiều hạn chế.

Thạch Thu Thảo (trái) đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2022 ở Philippines. Vào năm 2023, Miss Earth sẽ được tổ chức ở Việt Nam và Hoa hậu Nông Thúy Hằng (giữa) là người dự thi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Miss Earth dự kiến được tổ chức tại Philippines vào tháng 11, như vậy, Thu Thảo còn khoảng một tháng để củng cố hành trang.