Hoa hậu Trái Đất 2022 gặp sự cố 'ngón chân lạc đà'

Trong phần trình diễn bikini, Mina Sue Choi vô tình để lộ ngón chân lạc đà. Hiện tượng này thường xuất hiện khi chọn trang phục quá bó hoặc chật.

Mina Sue Choi trở thành cái tên được quan tâm sau khi đăng quang Miss Earth 2022 vào tối 29/11. Cô là thí sinh nổi bật, được xếp vào nhóm tiềm năng. Bởi vậy, việc Mina Sue Choi đăng quang không quá bất ngờ.

Trong đêm chung kết, người đẹp ghi điểm ở vòng ứng xử và thuyết trình. Phần trình diễn áo tắm của cô được đánh giá cao với gương mặt và vóc dáng ấn tượng. Tuy nhiên, Mina Sue Choi bị mất điểm với khán giả do gặp phải hiện tượng camel toe (tạm dịch: Ngón chân lạc đà)

Sự cố nhạy cảm

Khi trình diễn phần thi áo tắm, Mina Sue Choi diện thiết kế tông vàng, cut-out gợi cảm. Mẫu bikini lệch vai với chi tiết dây buộc quấn quanh eo giúp tôn lên vóc dáng khỏe khoắn của cô.

Hiện tượng camel toe xuất hiện khi camera của chương trình quay cận cảnh phần trình diễn của Mina Sue Choi. Nhiều khán giả nhận ra hiện tượng này. Trên mạng xã hội, một số khán giả tại Việt Nam nhận xét: "Sao camera quay gần quá", "Nhìn lộ liễu"...

Mina Sue Choi gặp phải hiện tượng ngón chân lạc đà trong phần trình diễn áo tắm.

Hiện tượng này không xảy ra với các thí sinh khác. Ngoài ra, nó ít xuất hiện tại những cuộc thi hoa hậu. Điều này khiến sự cố trang phục của Mina Sue Choi gây tranh cãi hơn.

Ngón chân lạc đà - hiện tượng quen thuộc

Camel toe (tạm dịch: Ngón chân lạc đà) thường xuất hiện khi phái đẹp mặc quần bó thể thao, legging và biker. Ngón chân lạc đà là từ lóng chỉ hiện tượng lộ vùng nhạy cảm khi phụ nữ mặc đồ bó. Đôi khi, hiện tượng này xảy ra với các thiết kế bodysuit hoặc đồ bơi một mảnh.

Vào những năm 1990, thuật ngữ này xuất hiện và lan rộng sau chương trình Late Night with Conan O'Brien. Ngón chân lạc đà thường xảy ra khi phụ nữ mặc quần có chất liệu mỏng, khả năng co giãn cao và xẻ sâu. Bên cạnh đó, việc mặc đồ quá rộng hoặc chật cũng là lý do dẫn đến hiện tượng ngón chân lạc đà.

Ngón chân lạc đà từng khiến nhiều phụ nữ cảm thấy mất tự tin. Nó được coi như một sự cố trang phục mà nhiều nghệ sĩ gặp phải. Người dẫn chương trình Andrea Serna là ví dụ điển hình. Vào năm 2015, cô gặp rắc rối do sự cố trang phục khi xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng. Hình ảnh ngón chân lạc đà của cô bị lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Ngón chân lạc đà từng là ác mộng đối với nhiều sao nữ. Ảnh: Vogue, The Sun.

Thời điểm đó, hiện tượng này được coi như ác mộng đối với các sao nữ. Những hình ảnh thời trang đường phố của họ cũng trở thành đề tài gây tranh cãi.

Tuy nhiên, hiện tại, hiện tượng ngón chân lạc đà đang được chấp nhận hơn. Kim Kardashian không ngại chia sẻ bức ảnh mặc bộ đồ bó màu tím lên trang cá nhân. Người mẫu Iskra Lawrence đăng tải hình ảnh mặc quần legging bó sát. Các thiết kế này đều để lộ ngón chân lạc đà.

Bên cạnh đó, việc diện đồ tập bó sát trở thành xu hướng. Nhiều người mẫu như Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Bella Hadid... được khen ngợi khi phối đồ tập một cách sành điệu. Các bộ đồ của họ để lộ hiện tượng ngón chân lạc đà.

Khi hiện tượng ngón chân lạc đà trở nên phổ biến, nhiều thương hiệu sản xuất miếng dán giúp hạn chế tình trạng lộ vùng kín. Những miếng dán này được bán nhiều trên các trang thương mại điện tử với giá khoảng 20 USD .

Một số hãng chuyên kinh doanh sản phẩm nội y trở nên nổi tiếng khi ra mắt quần có phần đáy dày. Thương hiệu Lululemon là một ví dụ điển hình. Các mẫu quần của họ được ưa chuộng khi giúp phụ nữ tránh tình huống phản cảm.