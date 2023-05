Hoa hậu Thùy Tiên: 'Vẻ đẹp đường cong được tạo nên từ sự khỏe mạnh'

Với Hoa hậu Thùy Tiên, “Healthy is the new sexy”, vẻ đẹp được tạo nên từ những thói quen nhỏ, dễ thực hiện mỗi ngày.

Không giới hạn bản thân trong những khuôn khổ, chia sẻ của hoa hậu Thùy Tiên về định nghĩa vẻ đẹp khiến phái đẹp đồng tình. Thành công đến từ những thói quen nhỏ Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thùy Tiên gây bất ngờ khi xuất hiện không chỉ trong vai trò hoa hậu mà còn là một doanh nhân. Tại đây, cô bật mí những “lần đầu tiên” trong lĩnh vực kinh doanh, cuộc sống cũng như hành trình “Sống khỏe vẽ đường cong” đầy cảm hứng. Với công việc đầu tiên là gia sư, có mức thu nhập khiêm tốn, nhưng đã giúp nàng hậu bắt đầu nhận ra đam mê đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh. Nhiều năm sau, bên cạnh danh hiệu Hoa hậu được nhiều người yêu mến, Thùy Tiên còn là một nữ doanh nhân thành công. “Tôi cảm thấy tuyệt vời khi mình có ích với nhiều người”, cô chia sẻ cảm giác lần đầu tiên trả lương cho nhân viên. Nụ cười của đội ngũ cộng sự là động lực to lớn để cô cầm chắc bánh lái trên con tàu mới vươn khơi. Thùy Tiên rạng rỡ trong lần đầu tiên chia sẻ về những câu chuyện thú vị với vai trò doanh nhân. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thùy Tiên cho biết: Thành công của mỗi chiến lược trên thương trường hay ở vai trò hoa hậu đều đến từ những điều rất nhỏ. “Những điều nhỏ bé sẽ tạo nên những điều vĩ đại” - quan điểm này được Thùy Tiên áp dụng vào cuộc sống hàng ngày vì những thứ tưởng chừng bé nhỏ lại có tác động to lớn và đó cũng là điều cô nàng muốn truyền cảm hứng đến mọi người. Khi được hỏi về “lần đầu tiên thấy mình đẹp”, Thùy Tiên cho biết vẻ đẹp của một người toát ra không chỉ qua ngoại hình mà là ở một cơ thể khỏe khoắn và tinh thần tích cực. “Bây giờ tôi nhìn nhận về một người sexy không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà chính từ thần thái khỏe khoắn của họ”, nàng hậu chia sẻ. Quan niệm mới về vẻ đẹp này chính là chìa khóa tạo nên sức hút và thành công của Thùy Tiên. Sống khỏe để vẽ đường cong Trước khi được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh “Miss cut-out" với đường cong quyến rũ, Thùy Tiên gây bất ngờ khi tiết lộ cô từng suy nghĩ bản thân không đủ xinh đẹp. Thực tế, trước khi sở hữu những đường cong khỏe khoắn hiện tại, nàng hậu cũng trải qua quá trình rèn luyện và thay đổi lối sống mỗi ngày để có thể tự tin vào vẻ đẹp riêng của mình. Hành trình lột xác của Thùy Tiên cũng dựa trên nguyên tắc “mỗi ngày một chút”: Một chút điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, một chút đầu tư luyện tập, một chút yêu thương bản thân và chọn những thói quen lành mạnh… “Tôi rất tâm đắc với câu nói ‘Healthy is the new sexy’ - đường cong của mỗi người được tạo nên bởi sự khỏe mạnh và mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, sống khỏe mới có thể ‘vẽ đường cong’. Đây là điều tôi được truyền cảm hứng và đúc rút từ chính trải nghiệm bản thân sau khi hợp tác cùng thương hiệu dầu olive Olivoilà trong dự án MV ‘Vẽ đường cong’ từng gây tiếng vang thời điểm cuối năm 2022”, nàng hậu tiết lộ. “Những điều không hoàn hảo sẽ tạo nên chúng ta một cách hoàn hảo nhất”, Thùy Tiên chia sẻ. Hoa hậu Thùy Tiên nói thêm: “Với dự án này, tôi mong muốn lan tỏa một định nghĩa mới về sexy. Sexy không nên hiểu theo bề nổi là hình thể gợi cảm, 3 vòng nở nang, mà là vẻ đẹp khỏe khoắn từ bên trong”. Là mẫu người phụ nữ hiện đại, Thùy Tiên cũng có những bí quyết rất riêng để “vẽ đường cong” sống động cho mình: Tập thể thao, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và “be healthy”. Ngoài ra, Thùy Tiên cũng bật mí, bí quyết có làn da mộc khỏe như hiện tại đến từ thói quen sử dụng dầu olive Olivoilà mỗi ngày để chăm bên ngoài và ăn uống lành mạnh để dưỡng bên trong. Tin vào quan niệm tâm sinh tướng, Thùy Tiên xây dựng thói quen tập thiền, đọc sách hàng ngày để nuôi dưỡng tinh thần tích cực và trái tim rộng mở. Tại Miss Grand International mà Thùy Tiên lên ngôi, nhiều người vẫn nhớ cách nàng hậu sử dụng tiếng Thái một cách khôn ngoan. Đó cũng là cả quá trình rèn luyện mỗi ngày giúp Thùy Tiên tạo nên những “khoảnh khắc diệu kỳ” và đắt giá giữa hàng trăm nhan sắc khác. Thùy Tiên duy trì sử dụng dầu olive Olivoilà để “vẽ đường cong" mỗi ngày. Thùy Tiên cho hay: “Những điều nhỏ là nền tảng tạo cho mình sự khác biệt để tiếp tục dấn thân và phát triển. Nếu không đẹp, có lẽ tôi không làm hoa hậu nhưng vẫn sẽ là Nguyễn Thúc Thùy Tiên của hiện tại: Đầy năng động, nhiệt huyết, cống hiến cho xã hội và luôn duy trì lối sống khoẻ khoắn để ‘vẽ đường cong’”. Cũng từ tâm niệm lan tỏa tinh thần những hành động nhỏ có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao, Thùy Tiên khởi xướng dự án mang tên “Những điều nhỏ xíu” nhằm giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Thay vì chăm chú vào những điều lớn lao, nàng hậu kiên định với việc truyền cảm hứng để mọi người cùng tạo nên điều diệu kỳ từ những góp nhặt mỗi ngày và thói quen nhỏ bé.