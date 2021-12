Hoa hậu Thùy Tiên ở đời thường

Nguyễn Thúc Thùy Tiên góp mặt trong top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngoài đời, cô chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, phong cách trẻ trung, giản dị.

Sự lựa chọn của các hoa hậu và chuyên gia

Tối 4/12, người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) 2021. Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên dành được danh hiệu trên. Từ đầu cuộc thi, Thùy Tiên đã được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Các trang sắc đẹp quốc tế liên tục lựa chọn cô vào top 5 người đẹp nổi trội nhất cuộc thi, nhiều chuyên gia sắc đẹp đến từ Philippines hay Thái Lan cũng đánh giá cao người đẹp 23 tuổi. Các Hoa hậu Hòa bình Thái Lan như Coco Arayha Suparurk hay Chanrarapadit Namfon đều bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với Thùy Tiên và nhiều lần chia sẻ quan điểm người đẹp Việt Nam sẽ có thành tích cao tại cuộc thi.



Hai lần dự thi đấu trường sắc đẹp quốc tế

Trước Miss Grand Internation 2021, người đẹp 23 tuổi từng đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2018 nhưng không tạo được ấn tượng. Thời điểm đó, cô là người được chọn thay thế Á hậu Thúy An sau khi Thúy An xin rút khỏi cuộc thi với lý do sức khỏe yếu. Thành tích cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp trong nước của Thùy Tiên là top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, cùng giải phụ Người đẹp nhân ái. Để đủ điều kiện dự thi Miss Grand International 2021, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi tại Việt Nam đã làm lễ bổ nhiệm và trao vương miện được chế tác riêng cho Thùy Tiên.

Phong cách đời thường trái ngược

Khác với lối trang điểm sắc sảo và đậm chất Tây trên sân khấu, ngoài đời Thùy Tiên có vẻ đẹp dịu dàng, phong cách trẻ trung và năng động. Trước khi đổi sang phong cách gợi cảm để phù hợp với tiêu chí của Miss Grand International, cô thường đăng ảnh mặt mộc hoặc chỉ đánh son đơn giản lên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1998 tốt nghiệp khoa Pháp văn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Chia sẻ với Zing, Thùy Tiên cho biết cô đã học thêm chuyên ngành quản trị khách sạn để thỏa mãn mơ ước mở nhà hàng, khách sạn. Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ ở lại Thái Lan thực hiện nghĩa vụ với đơn vị tổ chức và cuộc thi trong một năm. Theo thông lệ, Thùy Tiên có thể về nước trong một tuần trước khi quay lại Thái Lan. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp, người hâm mộ cho rằng cô khó có thể quay về Việt Nam trong thời gian sắp tới.