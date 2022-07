Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 là người nước nào?

6. Bộ phim nào của Hàn Quốc có rating tập 5 cao gấp 10 lần tập 1? Extraordinary Attorney Woo

Remarriage and Desires

Café Minamdang

Alchemy of Souls Extraordinary Attorney Woo (tên tiếng Việt là Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) là bộ phim có tỷ suất người xem tập 5 cao gấp 10 lần tập 1. Ở tập đầu tiên, phim ghi nhận mức rating khiêm tốn 0.9%. Nhưng chỉ sau 5 tập, tỷ suất người xem đã đạt 9,1%. Bộ phim được chú ý vì giúp khán giả hiểu thêm về thế giới của người tự kỷ, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn bằng nội dung nhẹ nhàng. Ảnh: The Review Geek.