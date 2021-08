Hoa hậu nhí nổi tiếng nước Mỹ giờ ra sao?

Ở tuổi 16, Honey Boo Boo cho rằng cô học được cách yêu bản thân sau khi trải qua những khó khăn trong quá khứ.

Ngày 26/8, theo CNN, trong cuộc trò chuyện với Teen Vogue, Alana Thompson - sao nhí nổi tiếng với biệt danh Honey Boo Boo - nói về khó khăn phải trải qua từ thời thơ ấu. Hoa hậu nhí của cuộc thi tranh cãi Toddlers & Tiaras tiết lộ mẹ cô lạm dụng chất kích thích, bản thân không thể kết bạn ở trường học.

"Rất nhiều người trên thế giới này không nhận ra việc ma túy và rượu ảnh hưởng đến họ thế nào. Khi biết mẹ tôi dính vào đó, tôi thấy khó khăn và không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi tự hào vì mình cuối cùng đã vượt qua", cựu hoa hậu nhí nói.

Alan Thompson không tự hào với biệt danh Honey Boo Boo. Ảnh: Teen Vogue.

Trong cuộc phỏng vấn, Alan Thompson đồng thời nói về việc không hài lòng với biệt danh hoa hậu nhí. "Tôi cảm giác mọi người rất thích cái tên Honey Boo Boo. Với tôi điều đó không có gì đáng tự hào. Tôi không có nhiều bạn bè, tôi không dám mở lòng với ai", cô nói thêm.

Theo Page Six, Alan Thompson là sao nhí hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng hay sa đà vào chất kích thích. Cô thoát được sự nghiện ngập của mẹ, sẵn sàng đối mặt với những lời miệt thị ngoại hình.

"Chỉ vì tôi to con mà bị người người khác châm chọc? Tôi chỉ nhún vai với những bình luận tiêu cực. Tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi yêu bản thân là được", Honey Boo Boo nói với Teen Vogue.

Honey Boo Boo từng là hiện tượng nước Mỹ. Ảnh: NY Post.

Alana Thompson (sinh năm 2005) nổi tiếng sau khi giành vương miện cuộc thi hoa hậu nhí Toddlers & Tiaras. Theo HuffPost, giai đoạn 2012-2014, các chương trình thực tế với sự tham gia của Honey Boo Boo trở thành hiện tượng tại Mỹ.