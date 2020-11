Hoa hậu nhí một thời của Mỹ vật lộn với bệnh béo phì

Sinh ngày 28/8/2005, Alana Thompson hay còn gọi là "Honey Boo Boo" trở nên nổi tiếng sau khi giành vương miện tại một cuộc thi nhan sắc dành cho trẻ em mang tên Toddlers & Tiaras năm 6 tuổi. "Hoa hậu nhí" sau đó tham gia hàng loạt show truyền hình, giải trí. Gia đình Alana còn có nhiều chương trình truyền hình thực tế của riêng mình như Here Comes Honey Boo Boo, Growing Up Hip Hop Atlanta, Mama June: From Not to Hot...