Hoa hậu, người nổi tiếng 'không hẹn mà gặp' cùng check-in Phan Thiết

Là xu hướng đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới, second home (ngôi nhà thứ hai) cũng đang lên ngôi tại Việt Nam. Second home vừa có giá trị nghỉ ngơi, giải trí vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, vừa là kênh đầu tư đầy tiềm năng. Đây cũng là lý do không chỉ giới đầu tư sành sỏi, nhiều người nổi tiếng cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai cho riêng mình.