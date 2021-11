Hoa hậu Lương Thùy Linh ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên

Mong muốn theo đuổi lối sống lành mạnh và cân bằng, giới trẻ ngày càng chú trọng đến chất lượng bữa ăn, đặt ra tiêu chí cao trong lựa chọn thực phẩm. Để tạo ra những tác động tích cực cho sức khỏe, họ thường ưu tiên thực phẩm, gia vị, nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng hóa chất.

Không nằm ngoài xu hướng này, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng tích cực lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên cho bữa ăn. Đơn cử, để duy trì vóc dáng thon gọn khỏe khoắn, cô đã lựa chọn bộ đôi dầu ăn Tường An Marvela, chiết xuất từ thành phần tự nhiên. Theo nàng hậu, đây là nguyên liệu không thể thiếu để nấu các món ăn vừa hấp dẫn, vừa đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

“Một trong những điều quan trọng để ăn uống lành mạnh là chọn loại dầu ăn tốt cho sức khỏe. Ngoài mang đến nguồn dinh dưỡng cho cơ thể, dầu ăn còn là dung môi hòa tan các vitamin A, D, E, K… Nghĩa là không dầu ăn, cơ thể khó hấp thụ được các vitamin này”, Lương Thùy Linh chia sẻ.

Bộ đôi dầu đậu nành và dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela là dòng sản phẩm mới của thương hiệu Tường An. Dầu đậu nành được chiết xuất từ 100% hạt đậu nành tự nhiên, giàu omega 3-6-9 tốt cho tim mạch, thích hợp chế biến các món chiên, xào, áp chảo, trộn salad và làm nước sốt.

Trong khi đó, dầu ăn dinh dưỡng được tăng cường vi chất như vitamin A, E tự nhiên, tốt cho mắt và da, thích hợp với các món chiên, nướng, các món cần gia nhiệt ở nhiệt độ cao.

Bộ đôi dầu ăn Tường An Marvela đáp ứng nhu cầu của lối sống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng.

Theo đại diện Tường An, với sự ra đời của bộ đôi sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thương hiệu mong muốn mang đến giải pháp phù hợp nhu cầu ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng của người Việt. Sản phẩm an toàn cho sức khỏe người dùng với thành phần 3 không: Không cholesterol, không chất béo trans, không chất bảo quản (theo khuyến nghị của FDA).

Trải qua 44 năm phát triển, Tường An luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được công nhận từ các cơ quan chức năng. Mỗi sản phẩm ra đời luôn xuất phát từ sự thấu hiểu khẩu vị Việt và lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Bộ đôi dầu đậu nành và dầu ăn dinh dưỡng Tường An Marvela với 100% nguyên liệu dầu tự nhiên, góp phần mang lại bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình Việt. Độc giả tìm hiểu thêm tại đây.