Hoa hậu Honey Lee: 'Phụ nữ gợi cảm khi mang thai'

Trong bộ ảnh thực hiện với tạp chí Vogue Hàn Quốc, Honey Lee khoe bụng bầu trước ống kính. Hoa hậu tâm sự về những trải nghiệm khi mang thai.

Hoa hậu Honey Lee đang ở những tháng cuối thai kỳ. Cô thực hiện bộ ảnh thời trang cho tạp chí Vogue số tháng 6. Người đẹp 39 tuổi tâm sự ban đầu cô lo lắng việc đứng trước ống kính, nhưng sau đó mọi chuyện không khó như cô nghĩ. Honey Lee tin rằng em bé thích thú.

Honey Lee dường như cũng thay đổi quan điểm sau buổi chụp hình. Cô bày tỏ: "Cơ thể phụ nữ thật bí ẩn. Phụ nữ mang thai có thể mặc bất cứ trang phục nào họ thích và cảm thấy gợi cảm. Bộ hình này không nhằm mục đích truyền tải thông điệp lớn lao, mà chỉ là sự khích lệ nhỏ cho những người cũng trải qua giai đoạn tương tự".

Honey Lee khoe dáng trên tạp chí Vogue.

"Thú thực trước đây tôi nghĩ mang thai là sự hy sinh của người phụ nữ. Nhưng bây giờ tôi biết đó là đặc ân riêng. Tôi khám phá ra nguồn năng lượng mới khi cảm nhận quá trình thay đổi của cơ thể, chẳng hạn lúc bụng lớn dần, dây thai phát triển và khung xương chậu nở ra. Đó là năng lượng của cuộc sống theo đúng nghĩa đen".

Cựu hoa hậu tâm sự tất nhiên cô cũng có những nỗi lo lắng, sợ hãi. Song theo cô, điều quan trọng là hãy suy nghĩ tích cực và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Với Honey Lee, cô học được nhiều điều khi mang thai. Để chuẩn bị cho em bé chào đời, người đẹp sắm một tủ đồ sơ sinh. Cô dành 5 giờ đồng hồ để gấp từng bộ quần áo, sắp xếp cẩn thận. Honey Lee cảm thấy đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Người đẹp đồng thời cho biết sau khi sinh, cô muốn dành thời gian cho con, nên chưa vội quay lại đóng phim.

"Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi mong sớm được gặp em bé" - Honey Lee nói.

Honey Lee (sinh năm 1983), đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành danh hiệu Á hậu 3. Honey Lee cũng thành công ở vai trò diễn viên. Cô tham gia nhiều dự án như Pasta, Come Back Mister và gần nhất là One the Woman.

Honey Lee kết hôn vào cuối năm 2021. Chồng cô không làm việc trong ngành giải trí.