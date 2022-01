Hoa hậu Honey Lee mang thai

Honey Lee đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Cô kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào tháng 12/2021.

Ngày 16/1, tờ Sports Khan đưa tin Hoa hậu Honey Lee đang mang thai. Honey Lee bước vào tháng thứ 4 của thai kỳ. Theo kế hoạch, em bé dự kiến chào đời vào đầu tháng 6. Công ty quản lý của Honey Lee, Saram Entertainment xác nhận thông tin và cho biết nữ diễn viên đang nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe.

Ngày 21/12, Honey Lee và chồng tổ chức hôn lễ tại Seoul. Buổi lễ được tổ chức riêng tư và chỉ có các thành viên trong gia đình tham dự.

Honey Lee công khai hẹn hò vào ngày 8/11. Cô và bạn trai quen nhau thông qua sự giới thiệu của người thân. Nguồn tin tiết lộ bạn trai luôn ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần cho hoa hậu trong quãng thời gian Honey Lee bận rộn quay phim truyền hình One the Woman của đài SBS.

Người bạn thân thiết của diễn viên nói với Sports Seoul: "Tôi nghĩ họ đang thảo luận về chuyện hôn nhân. Cô ấy cẩn thận vì bạn trai không phải người nổi tiếng. Nhưng tôi có thể khẳng định họ dành niềm tin cho nhau. Do đó, tôi hy vọng công chúng ủng hộ mối quan hệ của hai người".

Honey Lee (sinh năm 1983), đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và giành danh hiệu Á hậu 3. Honey Lee cũng thành công ở vai trò diễn viên. Cô tham gia nhiều dự án phim như Pasta, Come Back Mister và gần nhất là One the Woman. Nhờ vai diễn trong One the Woman, Honey Lee giành được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại SBS Acting Awards năm 2021.