Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi chăm diện đồ gợi cảm

Natasha Joubert thường xuyên cập nhật xu hướng thời trang nhằm làm đa dạng phong cách cá nhân. Cô diện váy trễ vai in họa tiết chấm bi. Theo Who What Wear, họa tiết chấm bi quay trở lại mạnh mẽ vào năm nay. Trên sàn diễn của Balenciaga, Richard Quinn, Dries Van Noten, Gucci, những đốm tròn với màu sắc và kích cỡ khác nhau xuất hiện nhiều trên áo quần hay phụ kiện. Ảnh: @natasha_joubert.