Hoa hậu Hoàn vũ 2020 chăm diện đồ nữ tính

Hoa hậu Hoàn vũ 2020 lăng xê trang phục in họa tiết hoa nữ tính. Váy áo in họa tiết hoa trở nên quen thuộc với phái đẹp. Theo The Zoe Report, trang phục in hoa văn rực rỡ mang đến vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ cho người mặc. Những món đồ nhiều màu sắc, họa tiết sẽ làm tinh thần của bạn thêm phấn chấn và tự tin.