Hoa hậu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 26

Ngày 25/6, tờ Newsen đưa tin Lee Yeon Je, phóng viên của bộ phận tin tức MBN qua đời một ngày trước đó. Lee Yeon Je qua đời sau khi trải qua ca phẫu thuật để điều trị căn bệnh mãn tính. Tang lễ của cô diễn ra tại Bệnh viện Severance ở Sincho, Seoul lúc 9h 25/6.

Khoảng một tuần trước khi qua đời, Lee Yeon Je có bài viết trên trang cá nhân. Cô tâm sự suốt 2 tháng trước đó, sức khỏe không ổn định. Do đó, cô phải tạm dừng công việc, đồng thời cảm ơn những đồng nghiệp đã giúp đỡ.

Lee Yeon Je cho biết: "Đó là hai tháng dở khóc dở cười, ốm rồi khỏe lại. Hôm qua, nhờ những người bạn tốt bụng, tôi đã hoàn thành nốt những công việc cuối cùng trước khi nghỉ ốm. Nhiều lúc khó khăn nhưng mình rất biết ơn và yêu những người xung quanh đã luôn giúp mình có thêm sức mạnh".

Thông tin Lee Yeon Je qua đời khi tuổi đời còn trẻ khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ thương tiếc.

Lee Yeon Je sinh năm 1996, tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp tại Đại học Hàn Quốc. Cô là người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Daegu năm 2020. Lee Yeon Je từng làm phát thanh viên tại Yonhap News TV, rồi gia nhập MBN vào năm ngoái và dẫn dắt nhiều bản tin kinh tế, thời sự.

