Hoa hậu Ham So Won rời khỏi show sau rạn nứt hôn nhân

Show Taste of Wife đem lại danh tiếng và thu nhập cho vợ chồng Ham So Won. Tuy nhiên, cũng vì chương trình này nữ nghệ sĩ bị chỉ trích nhiều, hôn nhân gần tan vỡ.

Ngày 28/3, đài TVCHOSUN xác nhận Ham So Won sẽ rời khỏi show Taste of Wife. Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 gửi lời cảm ơn tới khán giả và hứa sẽ sửa đổi hành vi của mình trong thời gian tới.

Năm 2018, Ham So Won kết hôn với người chồng kém 18 tuổi Trần Hoa. Mối tình xuyên biên giới có cách biệt tuổi tác lớn này khiến truyền thông Trung Quốc - Hàn Quốc chú ý. Từ đó, Ham So Won và ông xã được mời tham gia show Taste of Wife để chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, những khác biệt về văn hóa, khó khăn trong việc hòa hợp với nhau.

Trong 3 năm, mọi vấn đề trong gia đình Ham So Won và Trần Hoa đều bị khán giả khắp châu Á biết tới.

Tuy nhiên, do áp lực từ truyền thông và một phần muốn chương trình trở nên hấp dẫn hơn, Ham So Won thể hiện nhiều hành vi gây tranh cãi như đối xử thiếu tinh tế với chồng, ghen tuông vô cớ, bỏ bê con cái. Cô cũng nhận chỉ trích vì nuôi dạy con không đúng cách. Nhiều vấn đề dồn nén khiến hôn nhân của hoa hậu và Trần Hoa có nguy cơ tan vỡ.

Hồi tháng 2, hai nghệ sĩ nổ ra tranh cãi lớn, Trần Hoa đề nghị chia tay. Anh đã thu xếp hành lý, chuẩn bị trở về Trung Quốc với gia đình. Mẹ của Trần Hoa cố gắng giảng hòa cho hai con, nhưng bất thành. Ham So Won sau đó đã cố gắng làm hòa với ông xã và cô quyết định dừng chương trình để dành thời gian cho gia đình.

Nữ diễn viên quyết định dừng chương trình để cứu vãn hôn nhân.

Trên Naver, khán giả Hàn Quốc cho rằng việc Ham So Won biến chuyện riêng tư thành đề tài giải trí cho khán giả là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn của vợ chồng. Do đó, với việc nàng hoa hậu từ bỏ danh tiếng, tiền bạc, người xem hy vọng cô sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân.