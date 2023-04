Hoa hậu Ham So Won muốn ly hôn chồng

Ham So Won đến Việt Nam sống từ đầu năm 2023. Người đẹp cho biết muốn ly hôn chồng và giải nghệ.

Theo tờ Wikitree, thông qua kênh cá nhân, Hoa hậu Ham So Won cho biết hiện tại, cô rất mệt mỏi và muốn ly hôn. Thời gian qua, cuộc sống của cô lẫn gia đình bị ảnh hưởng bởi anti-fan.

"Tôi và gia đình kiệt quệ. Tôi đã cầu xin chồng và gia đình. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sau khi rời khỏi chương trình Wife's Taste. Nhưng thực tế không phải vậy. Anti-fan thường xuyên gửi những tin nhắn lạ. Ban đầu, họ nhắm vào tôi, sau đó là bố mẹ chồng và chị dâu của tôi. Bố mẹ chồng rất đau khổ khi đứa con trai quý giá của họ bị xúc phạm", Ham So Won chia sẻ.

Ham So Won và chồng kém tuổi. Ảnh: Wikitree.

Cô cho biết việc ly hôn chồng xuất phát từ mong muốn giải thoát cho nửa kia. Ham So Won hy vọng chồng cô sẽ gặp một người bạn đời mới tốt hơn trong tương lai.

Về phía mình, Ham So Won cũng cho biết sẽ giải nghệ và trở về cuộc sống bình thường.

Hoa hậu sinh năm 1976 chia sẻ cô đang thu thập các bằng chứng để khởi kiện những đối tượng vu khống cô và gia đình.

Ham So Won cùng con gái đến TP.HCM từ đầu tháng 2 để thay đổi môi trường sống. Hoa hậu cho biết hàng ngày cô đưa con đi học, sau đó tập trung điều hành công việc kinh doanh. Cô cũng dành thời gian mua sắm, tập thể dục hoặc gặp gỡ bạn bè.

Ham So Won sinh năm 1976, từng tham gia Miss Korea 1997 và đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương cùng năm. Năm 2018, Ham So Won kết hôn với Trần Hoa - một người Trung Quốc kém cô 18 tuổi. Họ có một con gái tên Hyejeong. Vợ chồng Ham So Won trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên chương trình giải trí Wife's Taste.

Tuy nhiên, sau đó Ham So Won bị khán giả yêu cầu rời khỏi chương trình vì nói dối. Trong chương trình, Ham So Won nói chồng cô là thiếu gia giàu có, sở hữu căn hộ và biệt thự ở Trung Quốc. Theo cô, Trần Hoa còn là ông chủ của công ty thời trang có hơn 100 nhân viên.

Tuy nhiên, theo Ifeng, Trần Hoa có xuất thân bình thường. Căn nhà tân hôn ở Trung Quốc của họ là nhà thuê, căn biệt thự ở Cáp Nhĩ Tân là mượn họ hàng để quay hình chương trình. Sau đó, Ham So Won thừa nhận nói dối, xin lỗi khán giả đồng thời rút khỏi chương trình.