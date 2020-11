Hoa hậu Ham So Won bị chỉ trích về cách nuôi dạy con

Ham So Won bị khán giả chê cách dạy con. Lo lắng con gái thường xuyên im lặng và gây hấn với bạn bè, cô đưa Hye Jung đến gặp bác sĩ.

Trong tập mới nhất của chương trình Flavor of Wife phát sóng ngày 24/11 trên đài TVCHOSUN, Ham So Won và Jin Hua quyết định đưa con gái Hye Jung đến gặp bác sĩ. Trước đó, Ham So Won nhận nhiều lời chỉ trích vì phương pháp nuôi dạy con.

"Con gái của bạn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt trong suốt thời gian chương trình lên sóng", "Tôi hiếm khi thấy con gái bạn cười", "Cô bé dường như luôn tỏ ra tối tăm và u ám", "Bạn nên xem lại cách dạy con, tôi thấy bạn ít giao tiếp với cô bé", khán giả nhận xét.

Ham So Won lo lắng khi con gái thường cáu kỉnh.

Chia sẻ với truyền thông, Ham So Won thừa nhận cô lo lắng cho tình trạng của con và đã nói chuyện riêng với chồng. Hai vợ chồng sau đó quyết định đưa bé đến gặp bác sĩ tâm lý.

Gặp bác sĩ, Ham So Won chia sẻ con gái cô thường cắn, tấn công bạn cùng lớp. Ngoài ra, nữ diễn viên lo ngại con gái gặp trở ngại về ngôn ngữ vì vợ chồng cô nói hai thứ tiếng khác nhau.

Vợ chồng hoa hậu gặp nhiều vấn đề sau khi kết hôn.

Sau khi làm bài kiểm tra, bác sĩ chỉ ra Ham So Won chỉ nói chuyện với Hye Jung nhưng không để con gái trả lời.

Ngoài ra, Ham So Won không thể hiện bất kỳ tương tác nào khác với con gái ngoại trừ việc vỗ tay khi Hye Jung cắt trái cây đồ chơi. Bác sĩ kết luận Ham So Won có tính cạnh tranh và chơi trội, cảm xúc không ổn định.

Cô kể: "Bác sĩ cho rằng Hye Jung đang mắc chứng song ngữ và khuyên vợ chồng tôi thống nhất ngôn ngữ khi nói chuyện với con".

"Bác sĩ cũng nói rằng có vẻ tôi đã thiếu kiên nhẫn trong việc chăm sóc con. Tôi cần kiên nhẫn khi trò chuyện và dành nhiều thời gian hơn cho bé", Ham So Won chia sẻ.