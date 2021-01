Hoa hậu Ham So Won bị chỉ trích

Ham So Won tiết lộ cô luôn kiểm tra tài khoản mạng xã hội của Trần Hoa bởi không muốn ông xã tương tác với phụ nữ. Thông tin khiến người đẹp bị một phận dư luận phản ứng.

Ngày 13/1, Chosun Ilbo đưa tin nữ diễn viên Ham So Won xuất hiện trong chương trình Taste of Wife. Tại đây, Hoa hậu Hàn Quốc thú nhận thường xuyên lén vào tài khoản mạng xã hội của chồng để theo dõi và thẳng tay xóa những tin nhắn riêng mà cô cảm thấy "không vừa mắt".

"Một nữ đồng nghiệp đã có chồng nhắn tin cho anh ấy. Tôi đã đọc và xóa chúng. Sau đó, người này tiếp tục gửi tin nhắn với nội dung, 'Em nghĩ chị So Won đã đọc được tin nhắn trước đây của chúng ta'. Thấy cô ta quá phiền phức, tôi bèn xóa luôn tin nhắn vừa nhận. Cứ thấy tin nhắn của mấy cô gái là tôi sẽ xóa toàn bộ mà không cần nghĩ ngợi gì", Ham So Won kể.

Ham So Won bị khán giả cho rằng đối xử với chồng như một đứa con trai. Ảnh: Osen.

Khi được MC hỏi Trần Hoa có biết về việc này hay không, người đẹp cho biết: "Anh ấy biết chứ. Nhưng tôi làm tất cả là vì yêu. Tôi không muốn bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận và tương tác với anh ấy",

Chia sẻ của Ham So Won vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều người cho rằng cô ghen tuông thái quá, gây ảnh hưởng đến đời sống riêng tư và mối quan hệ xã hội của ông xã.

Tháng 9/2020, xuất hiện trong chương trình Flavor of Wife, Ham So Won cũng từng gây tranh cãi với tiết lộ trong gia đình cô là người kiểm soát tài chính, không cho ông xã đứng tên ở bất kỳ tài khoản ngân hàng nào.

Thậm chí, khi Trần Hoa muốn mua giày mới, anh cũng phải hỏi ý kiến vợ. Nhiều khán giả cho rằng cô đối xử với chồng như một cậu con trai, chứ không phải là người bạn đời.

Ham So Won (sinh năm 1976) gây chú ý sau khi giành ngôi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Thời gian sau, cô tham gia đóng phim, nổi lên nhờ vai Kim Hyun Hee trong Sex is Zero (Tình dục là chuyện nhỏ).

Giữa năm 2018, truyền thông Hàn - Trung xôn xao thông tin nữ diễn viên cưới chồng kém 18 tuổi - Trần Hoa. Anh sinh năm 1994, từng là hot boy trên mạng xã hội Trung Quốc. Cuộc hôn nhân của họ bị phía nhà trai phản đối dữ dội do chênh lệch tuổi tác quá lớn.