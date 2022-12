Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam

Tối 10/12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra tại Vĩnh Phúc. Dưới thời tiết 17 độ C, các thí sinh vẫn tự tin thực hiện các phần thi. Điều đặc biệt ở Hoa hậu Du lịch Thế giới là đêm chung kết không có màn trình diễn bikini như các cuộc thi sắc đẹp khác. Thay vào đó, không gian cuộc thi đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với các tiết mục múa xòe Thái, trống quân, múa sợi cói, đèn lồng…

Dàn thí sinh trình diễn trong trang phục áo dài. Năm nay, người chiến thắng nhận chiếc vương miện The Power Of Life gắn 49 viên đá quý Peridot, 1.703 viên đá trắng cao cấp tinh xảo. Vương miện được lấy cảm hứng từ hình ảnh "cây sự sống" trong văn hóa và niềm tin của nhiều người trên thế giới.

Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 cùng Công ty Cổ phần trang sức đá quý INFINITY - IJC đã công bố đấu giá 2 bộ trang sức có tên The Heritage by IJC và Elite Identity by IJC với tổng giá trị khoảng 786.000.000 đồng. Tổng tài sản đấu giá sẽ được ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của Công ty Tấm và Cám nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cả nước trồng 1 tỷ cây xanh từ Chính phủ. Thông tin về dự án Quỹ trồng rừng, độc giả theo dõi tại đây