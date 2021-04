Hoa hậu đẹp nhất xứ Hàn Honey Lee từng được đào tạo để trở thành idol

Rời khỏi JYP Entertainment và ký hợp đồng với Starhaus Entertainment , tháng 10/2015, Ahn Hyo Seop chính thức được ra mắt thông qua nhóm nhạc dự án One O One, với đĩa đơn mang tên Love You. Nhóm gồm Kwak Si Yang, Song Won Suk, Kwon Do Kyun và Ahn Hyo Seop. Cùng năm đó, anh cũng có vai diễn đầu tay trong bộ phim Splash Splash Love và bắt đầu được biết đến nhiều hơn khi tham gia đóng chính trong loạt phim Queen of the Ring, My Father is Strange, Still 17, Top Management...