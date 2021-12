Hoa hậu, á hậu Việt trình diễn thời trang

Aquafina Vietnam International Fashion Week 2021 có sự góp mặt của dàn hoa hậu, á hậu như H'Hen Niê, Khánh Vân, Phương Khánh, Lệ Hằng.

Hoa hậu H'Hen Niê

Tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021, H'Hen Niê là tâm điểm trong đêm bế mạc dù không xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Cô tham gia trình diễn với vai trò vedette trong show của nhà thiết kế Hoàng Hải. Người đẹp gây chú ý với lần đầu tiên đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sải bước trên sàn diễn thời trang. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với các bước catwalk mạnh mẽ, thần thái sắc lạnh như bà hoàng trong show của NTK Lê Long Dũng.

Hoa hậu Khánh Vân

Hoa hậu Khánh Vân góp mặt xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021 tại TP.HCM. Cô được mời trình diễn trong show mở màn của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, và làm vedette trong show của nhà thiết kế Ivan Trần vào đêm bế mạc. Gần đây, Khánh Vân vướng scandal bạo lực học đường. Tại sự kiện, cô nhận được sự quan tâm từ truyền thông.

Hoa hậu Phương Khánh

Hoa hậu Trái Đất 2018 Phương Khánh đẹp trang nhã trong thiết kế áo dài đến từ bộ sưu tập Việt Nam rực rỡ gấm hoa của NTK Lê Long Dũng. Cô là một trong những người đẹp xuất thân từ cuộc thi nhan sắc nổi bật tại đêm cuối của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021. Trước đó, Phương Khánh cũng góp mặt trong show diễn của NTK Adrian Anh Tuấn, cùng Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Lệ Hằng, siêu mẫu Minh Tú và Thanh Hằng.

Hoa hậu Giáng My

Giáng My xuất hiện với vị trí first face (gương mặt mở màn) bộ sưu tập Việt Nam rực rỡ gấm hoa của NTK Lê Long Dũng. Hoa hậu Đền Hùng gây ấn tượng với phong thái uyển chuyển, sang trọng. Đây là lần hiếm hoi Giáng My tham gia trình diễn thời trang trong những năm gần đây.

Á hậu Lệ Hằng

Tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021, Lệ Hằng chỉ tham gia show diễn của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn ở ngày khai mạc. Cô xuất hiện thanh lịch, nền nã trong váy xẻ sâu phối cùng phụ kiện ngọc trai.

Á hậu Hoàng Thùy

Hoàng Thùy góp mặt tại đêm cuối của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam với vị trí first face trong bộ sưu tập của NTK Hoàng Hải. Sau sự kiện, người đẹp có màn livestream gây chú ý khi chia sẻ tâm trạng không vui và bật khóc. Hoàng Thùy không nói rõ lý do dù nhận được vô số câu hỏi và lời động viên từ khán giả.