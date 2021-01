Hoa hậu, á hậu Việt đeo khẩu trang trên thảm đỏ

Kết thúc Vietnam Why Not mùa đầu tiên, đội Khăn Rằn gồm Võ Hoàng Yến, Kim Duyên và Hoàng My trở thành quán quân với 449 điểm tổng tích luỹ cả 10 chặng. Nón Lá xếp thứ nhì với 443 điểm. Quai Thao về thứ 3 với 429 điểm.