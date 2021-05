Hoa hậu, á hậu kể chuyện ăn chay trường

Trương Thị May - Á hậu Các dân tộc Việt Nam 2007 và đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2013 - ăn chay trường từ nhỏ. Cô là người gốc Campuchia, tôn sùng đạo Phật. Năm 2014, Trương Thị May đã vượt qua Maggie Q, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Mary Jean Lastimosa để trở thành Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Ảnh: Trương Thị May.