Hóa giải nỗi lo chọn sữa cho con với sản phẩm dinh dưỡng 3 trong 1

Một trong những ưu tiên hàng đầu của phụ huynh có con nhỏ là chọn được sản phẩm sữa phù hợp, giúp trẻ hấp thu tối đa dưỡng chất, phát triển về cả thể chất và trí tuệ.

Có con là cột mốc khiến mỗi ông bố, bà mẹ bước vào một hành trình mới đầy khác biệt khi mọi lo lắng, băn khoăn trong cuộc sống dường như xoay quanh vấn đề duy nhất: Làm sao để con cao lớn, khỏe mạnh.

Điều này đã tạo ra động lực để các bậc phụ huynh tìm tòi, đầu tư những gì tốt nhất cho con, đặc biệt là nguồn dinh dưỡng quan trọng từ sữa.

Chọn sữa phát triển trí não, chiều cao hay đề kháng?

Thông tin từ FAO (Tổ chức nông nghiệp và lương thực), sữa mang đến nguồn dinh dưỡng lý tưởng giúp trẻ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, việc chọn loại sữa nào phù hợp cho trẻ luôn là câu hỏi khiến các bậc cha mẹ trăn trở.

“Các dòng sữa hiện nay từ hàng nội địa đến ngoại nhập đều quảng cáo có thể hỗ trợ cải thiện thể trạng trẻ như đề kháng, trí não, chiều cao hay tiêu hóa… Nhiều nhãn hiệu quá khiến tôi hoa mắt như rơi vào ‘ma trận’ và không biết chọn loại sữa nào để giúp con phát triển tối ưu nhất cả về thể chất lẫn trí tuệ”, chị Ngọc Dung (32 tuổi, Hà Nội, mẹ của bé Minh An 5 tuổi) than thở khi vẫn đang loay hoay tìm một loại sữa tốt nhất cho con.

Cha mẹ cần dựa trên thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ để lựa chọn dòng sữa phù hợp.

Do băn khoăn, chị Dung quyết định thay đổi nhiều loại sữa cho bé Minh An uống thử. “Thật cũng khó chọn. Ban đầu muốn con cao nên tôi chọn sữa tăng chiều cao. Uống một thời gian thấy con lên cân không ổn, hay bị táo bón, nhiều người lại khuyên tôi đổi loại sữa hỗ trợ tiêu hóa. Mùa dịch đến, tôi lại lo vì các con chưa được tiêm vaccine, không có khả năng đề kháng Covid-19”, chị Dung chia sẻ.

Rút kinh nghiệm từ đứa con đầu, chị Thu An (32 tuổi, TP.HCM, mẹ bé Bin 3 tuổi) cho biết sẽ chọn sản phẩm sữa mang nhiều công dụng thay vì chỉ thiên về một yếu tố: “Đề kháng cu Bin nhà tôi khá kém nên phải đi bác sĩ suốt. Hệ tiêu hóa cũng có vấn đề nên Bin thường nôn trớ sau khi ăn. Vì vậy, tôi quyết định tìm kiếm loại sữa vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ hệ tiêu hóa để con ăn uống ngon miệng, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt và khỏe mạnh hơn. Tôi nghĩ cơ thể con như cái cây, cần được chăm sóc đồng đều mọi mặt mới có thể lớn nhanh, kết trái”.

Giải pháp toàn diện từ Nutifood GrowPLUS+ Sữa non 3 trong 1

Sau khi được tư vấn từ bạn bè và tham khảo trên các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, chị Ngọc Dung và Thu An đều tìm đến Nutifood GrowPLUS+ Sữa non.

Chị Dung cho biết: “Tôi tìm hiểu thì được biết Nutifood GrowPLUS+ Sữa non là thành tựu mới nhất của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Thụy Điển luôn. Sản phẩm có cả 3 công dụng giúp giải quyết các vấn đề lớn của trẻ về đề kháng, tiêu hóa và thể chất, trí não nên mua cho con sử dụng ngay”.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non mang đến 3 tác dụng trong 1, giúp bé phát triển toàn diện.

Cẩn thận tìm hiểu sản phẩm trước cho con sử dụng, chị Thu An hào hứng khi tìm được loại sữa “chân ái”: “Sản phẩm có thành phần chính là 100% sữa non 24 giờ từ Mỹ kết hợp cùng nền tảng công thức FDI, tạo nên hàng rào đề kháng 2 lớp cho trẻ. Ngoài ra, sự kết hợp giữa 2′-FL HMO và chất xơ hòa tan FOS/Inulin trong công thức FDI giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tối đa cho tiêu hóa. Công thức này đã được chứng nhận lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho thấy tỷ lệ trẻ biếng ăn giảm 74,6% và tỷ lệ trẻ táo bón giảm 77,8%. Do đó, tôi tin sản phẩm này như ‘đo ni đóng giày’ dành cho những bé có đề kháng và tiêu hóa kém như cu Bin”.

Sữa non 24 giờ kết hợp cùng nền tảng công thức FDI giúp trẻ nhân đôi đề kháng.

Ngoài ra, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non còn có chứa hàm lượng DHA, lutein, i-ốt hợp lý, hỗ trợ phát triển não bộ và thị giác, các chất đạm và vi chất như canxi, kẽm, vitamin A, vitamin nhóm B kích thích ăn ngon miệng, để trẻ hấp thu tốt dưỡng chất, tăng cân hiệu quả. Trong khi đó, lượng canxi, phốt pho, vitamin D3, kẽm… có trong sản phẩm giúp hình thành cấu trúc hệ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao tối ưu.

Để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non có 2 phiên bản sữa bột và sữa bột pha sẵn tiện dụng.

Với công năng 3 trong 1 của mình, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non là sản phẩm lý tưởng giúp các mẹ xây dựng nền tảng vững vàng để trẻ lớn khôn vượt bậc.