'Hóa đơn tiền điện ở TP.HCM tháng 4-6 sẽ tăng cao'

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) dự báo sản lượng điện bình quân trong các tháng 4-6 tiếp tục tăng cao, đạt từ 79,7 đến 81,5 triệu kWh/ngày.

Ông Nguyễn Phú Vĩnh - Trưởng ban Kinh doanh của EVNHCMC cho biết tiêu thụ điện bình quân trong 15 ngày đầu mùa khô từ 1-15/3 của người dân TP.HCM là 76,5 triệu kWh/ngày, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính sản lượng điện bình quân của cả tháng 3 đạt 77,3 triệu kWh/ngày, tăng 1,97% so với mức cùng kỳ năm 2020 và tăng mạnh so với tháng trước (56,8 triệu kWh/ngày).

Theo ghi nhận của Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM, khi nhiệt độ trung bình tăng 1 độ C, sản lượng điện tiêu thụ có thể tăng 2-3%. Hiện công suất toàn hệ thống ở khoảng 4.000 MW, dự kiến đến cao điểm nắng nóng giữa tháng 5 có thể đạt mức 4.600 MW.

Sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM có thể tăng mạnh từ tháng 3-6.

Do đó, dựa trên tình hình thời tiết năm nay, ngành điện TP dự báo sản lượng điện bình quân trong các tháng 4-6 tiếp tục tăng cao, đạt từ 79,7-81,5 triệu kWh/ngày.

Trong đó, sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 4 của thành phần hộ gia đình sẽ tiếp tục duy trì mức tăng cao so với tháng 3 như mọi năm, đơn cử năm 2018 tăng 23%, năm 2019 tăng 30,69%, năm 2020 tăng 13,52%.

"Do đó, tiền điện của các hộ gia đình sẽ theo xu hướng tăng cao trong các tháng mùa khô sắp đến", ông Nguyễn Phú Vĩnh nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, theo ông Lương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc EVNHCMC, tổng công ty đã sẵn sàng kế hoạch ứng phó với giai đoạn mùa khô năm nay từ tháng 8/2020. Kịch bản cơ sở đưa ra mức tăng dự báo 10% so với cùng kỳ năm 2019, thậm chí một kịch bản dự phòng khác cũng đặt ra tình huống sản lượng điện tiêu thụ tăng cực đoan đến 15%.

Vị lãnh đạo EVNHCMC khẳng định kể cả trong cao điểm nắng nóng, doanh nghiệp tuyệt đối không để xảy ra trường hợp mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

EVNHCM khuyến nghị người dân sử dụng ứng dụng EVNHCMC CSKH trên điện thoại thông minh hoặc website chăm sóc khách hàng để trực tiếp theo dõi, tra cứu chỉ số điện tiêu thụ hàng tháng và lượng điện tiêu thụ hàng ngày để điều chỉnh hợp lý. Từ nay đến hết tháng 6, ứng dụng và website sẽ cảnh báo nếu lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng cao.

Đến nay, toàn địa bàn TP.HCM có 2,624 triệu khách hàng sử dụng điện, 92% trong đó là khách hàng sinh hoạt. Năm 2021, do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên khả năng tăng trưởng trong sử dụng điện sẽ thấp, EVNHCMC dự kiến tăng trưởng thương phẩm năm 2021 so với cùng kỳ ở mức 2,7%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng điện đạt 3,89 tỷ kWh, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2020, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 14,67% so với kế hoạch năm. Duy nhất có lượng điện tiêu thụ ở khối công nghiệp, xây dựng vẫn tăng 3,4%, còn lại đều giảm, riêng mảng thương nghiệp, khách sạn giảm sâu 12%.