Hóa đơn điện tử - giải pháp cốt lõi trong chuyển đổi số doanh nghiệp

Với nhiều tính năng hiện đại, các phần mềm hóa đơn điện tử như MobiFone Invoice sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Trong đó, hóa đơn điện tử có thể coi là giải pháp cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số của mọi doanh nghiệp.

Đây là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trong rất nhiều giải pháp hiện có trên thị trường, MobiFone Invoice thuộc số ít phần mềm hóa đơn điện tử toàn diện, tuân thủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 Thông tư số 78/2021/BTC theo Thông báo của Tổng cục Thuế. Sản phẩm đảm bảo mang lại cho khách hàng một giải pháp an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của cả cơ quan quản lý và khách hàng sử dụng.

MobiFone Invoice cung cấp 2 phiên bản Cloud-SaaS và On-Premise, đảm bảo sự tiện lợi và bảo mật thông tin.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của việc sử dụng hóa đơn điện tử là tiết kiệm thời gian. Doanh nghiệp không phải mất quá nhiều thời gian đặt in, thông báo phát hành hóa đơn.

Trong công tác kế toán, hóa đơn điện tử của MobiFone cũng giúp doanh nghiệp giảm thời gian làm tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). Phần mềm sẽ tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai, từ đó giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế, tránh được việc vi phạm hành chính về thời gian lập báo cáo thuế.

Ngoài ra, một ưu điểm khác của giải pháp này là tiết kiệm chi phí in ấn và gửi bưu điện, bảo quản, lưu trữ… so với sử dụng hóa đơn giấy. Đồng thời, doanh nghiệp có thể quản lý và hạch toán dễ dàng, tăng độ an toàn, chính xác của thông tin, giảm thiểu rủi ro trong trường hợp bị giả mạo, mất hóa đơn.

Với MobiFone Invoice, việc lập, gửi và nhận hóa đơn cho khách hàng được thực hiện nhanh chóng mà không phải gửi qua đường bưu điện hoặc nhà vận chuyển. Hình thức này cũng giúp giảm rủi ro mất, cháy hóa đơn và tránh được các khoản phạt liên quan.

Với những ưu điểm trên, phần mềm hóa đơn điện tử MobiFone Invoice là lựa chọn phù hợp cho mọi loại hình doanh nghiệp, bắt nhịp xu hướng phát triển công nghệ và tối ưu hiệu quả kinh doanh, góp phần hiện đại hóa công tác quản trị.