Hoa đán 18 tuổi Trung Quốc loay hoay ở showbiz

Văn Kỳ là diễn viên trẻ thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, bước sang tuổi 18, cô gặp khó khăn trong việc đổi mới hình ảnh.

Cuộc sống gia đình là tác phẩm mới nhất của nữ diễn viên trẻ Văn Kỳ. Bộ phim thuộc thể loại đô thị, gia đình xoay quanh cuộc sống của hai mẹ con Khâu Hiểu Hà (Lưu Mẫn Đào đóng) và Khâu Đông Na (Văn Kỳ diễn) được chiếu trên CCTV. Sở hữu dàn diễn viên là những gương mặt thực lực của màn ảnh Hoa ngữ, song Cuộc sống gia đình có thành tích ảm đạm.

Trên Douban, Cuộc sống gia đình được chấm 6,4/10 điểm chất lượng. Theo Sohu, tác phẩm có rating cực thấp dao động từ 0,4-0,6% so với các phim chiếu cùng thời điểm. Mức độ quan tâm của khán giả dành cho dự án khiêm tốn với chỉ số thảo luận vỏn vẹn 2,0%.

Vai diễn quá sức

Vai diễn của Văn Kỳ có tên Khâu Đông Na - một sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Bắc Kinh ngành kế toán, nhưng chịu cảnh thất nghiệp.

Sau đó, cô được nhận vào làm ở công ty tài chính do mẹ kế và đàn anh Cố Phi (Khâu Trạch đóng) thành lập. Tại đây, cô và Cố Phi hình thành mối tình tri kỷ.

Trong phim, cuộc sống của mẹ con nhà họ Khâu được mô tả là nghèo khổ đến hoang đường. Nữ chính có hoàn cảnh khốn khó là mô-típ thường thấy trong phim gia đình, hướng nghiệp của màn ảnh Trung Quốc, nhưng Cuộc sống gia đình bị đánh giá cường điệu quá mức.

Văn Kỳ đóng cặp với đàn anh hơn 22 tuổi Khâu Trạch. Họ có nhiều phân đoạn tình cảm. Ảnh: Sina.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, họ mượn xe chở đồ tang lễ để làm phương tiện di chuyển - đây là điều kiêng kỵ trong văn hóa Trung Hoa, ngày 3 bữa đến siêu thị "ăn chùa" sản phẩm thử.

Trong bối cảnh đó, nhân vật Khâu Đông Na của Văn Kỳ hiện lên như một thiếu nữ nghị lực vượt khó. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, cách thiết lập của biên kịch khiến Khâu Đông Na bị khán giả nhận xét "vô tri, vô dụng và tính toán".

Trên màn ảnh, nhân vật do sao nữ sinh năm 2003 đóng thay vì cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên than nghèo kể khổ, nghĩ đủ cách để chắt chiu tiền bạc như thương lượng với người đi đường ghép đơn mua trà sữa khuyến mãi, luôn van nài tài xế lái taxi bớt tiền cước phí với lý do gia cảnh túng quẫn.

Không chỉ vậy, khi mẹ Khâu Hiểu Hà bị bọn cho vay nặng lãi lừa ký vào hợp đồng thế chấp nhà, người tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán như Khâu Đông Na chỉ biết ngồi rầu rĩ, không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát hay đệ đơn kiện để tố cáo hành vi phạm pháp.

Cách diễn của Văn Kỳ trong Cuộc sống gia đình bộc lộ nhiều điểm yếu. Theo Sina, Khâu Đông Na là nhân vật quá sức với nữ diễn viên trẻ. Khi quay dự án, cô chỉ mới 17 tuổi, là học sinh trung học. Nhưng phải đóng vai một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cách bản thân đến 5 năm kinh nghiệm sống.

Chưa kể, Văn Kỳ còn phải đóng cảnh tình cảm với đàn anh hơn 22 tuổi Khâu Trạch. Rất nỗ lực, song người đẹp thi thoảng vẫn lộ rõ sự căng thẳng khi đối mặt với tài tử đồng hương.

Theo Sina, cầm trịch một tác phẩm truyền hình dài hơi lên đến 35 tập, Văn Kỳ không cho thấy sự đột phá, diễn xuất khác biệt ở từng trường đoạn. Biểu cảm nhăn nhó, thảng thốt và muộn phiền là nét diễn lặp đi lặp lại của người đẹp xứ Đài.

Vươn tầm tiểu hoa đán năm 14 tuổi

Văn Kỳ sinh năm 2003, là một trong các đại diện tiêu biểu cho thế hệ diễn viên thực lực tương lai của Trung Quốc, cùng Trương Tử Phong, Nhậm Mẫn.

Ngay từ bé, cô đã bộc lộ tố chất nghệ thuật, được khen có gương mặt điện ảnh. Năm 2013, Văn Kỳ tham gia một tiết mục do Sohu tổ chức, chính thức bước vào giới showbiz. Bộ phim đầu tay của cô là Thục nữ chi gia.

Văn Kỳ gây ấn tượng với những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Ảnh: Sohu.

Năm 14 tuổi, nhờ tác phẩm Huyết Quan Âm, Văn Kỳ đánh bại "lão tướng" như Diệp Đức Nhàn hay các diễn viên dày kinh nghiệm như Ngô Nhạn Muội, Trần Tương Kỳ, Hứa Vỹ Ninh để giành giải Nữ phụ xuất sắc tại liên hoan phim Kim Mã lần thứ 54.

Cô đánh bật Lý Tiểu Lộ (16 tuổi), trở thành nữ nghệ sĩ đạt giải thưởng Kim Mã trẻ nhất trong lịch sử.

Trên màn ảnh, Văn Kỳ luôn thể hiện ánh mắt lạnh lùng, gương mặt thâm trầm khó lường. Vai diễn của cô bị hiện thực tàn nhẫn vây hãm, buộc phải trưởng thành. Khả năng diễn xuất của sao nữ được chứng minh qua các tác phẩm đậm tính nghệ thuật như Xe qua núi, Thiếu niên, Tâm lý tội phạm: Ánh sáng thành phố, Gia niên hoa.

Ôn Thiên Tường - nhà phê bình phim, Ủy ban điều hành Kim Mã - từng ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Văn Kỳ là "thiên bẩm, tự nhiên và không có sự gượng ép". Cô được xếp vào hàng ngũ "Tiểu hoa đán" tài năng của màn ảnh Hoa ngữ.

Tháng 4, Văn Kỳ trở thành thủ khoa song hệ ngành Biểu diễn và Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương.

Gặp khó khi bước sang độ tuổi trưởng thành

"Tôi mong rằng ở tuổi 20, tôi sẽ là Natalie Portman", Văn Kỳ từng chia sẻ tham vọng và đặt mục tiêu trở thành minh tinh hàng đầu trên Elle vào năm 2018.

Mới đây trên Sina, Văn Kỳ cho hay bước sang độ tuổi trưởng thành, cô đang trau dồi, tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất và tìm kiếm sự thay đổi về tạo hình lẫn nhân vật để phù hợp với nhu cầu thị trường,

4 năm sau ngày giành giải Kim Mã, Văn Kỳ chưa có nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình ấn tượng. Ảnh: iFeng.

"Là một diễn viên thuộc thế hệ 10X, đã có khối lượng tác phẩm tích lũy không nhỏ, nhưng tôi cho rằng bản thân vẫn còn non nớt, phải học hỏi thêm rất nhiều điều để hoàn thiện bản thân", cô cho hay.

Trong Cuộc sống gia đình, sao nữ chủ động phá bỏ hình tượng lạnh lùng theo đuổi trước nay để vào vai Khâu Đông Na tùy hứng thích gì nói nấy, có chút ngây ngô khi vừa bước vào đời.

Thế nhưng, con đường phát triển của người đẹp xứ Đài gặp nhiều khó khăn. Tuổi 18, Văn Kỳ tự tin thử nghiệm những vai diễn góc cạnh. Chịu khó thay đổi hình ảnh liên tục, song cô vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn diễn xuất ở mảng phim truyền hình.

Văn Kỳ được đánh giá là diễn rất tốt các cảnh quay có chiều sâu tâm lý, cảnh khóc. Tuy nhiên, phim truyền hình đòi hỏi hơn một loại biểu cảm, biến hóa cảm xúc đa dạng, điều này người đẹp vẫn chưa làm tốt.

Theo Tân Hoa Xã, trường hợp của Văn Kỳ giống Châu Đông Vũ hay Nhậm Mẫn. Họ đều có gương mặt đậm chất điện ảnh, nhưng tạo cảm giác "khó xem" trên truyền hình. Trên Marie Claire, Văn Kỳ từng thừa nhận bản thân gặp hạn chế ngoại hình, vì vậy luôn phải cố gắng hơn về diễn xuất để bù đắp thiếu sót phần nhìn.

Ở mảng điện ảnh, Sina nhận định Văn Kỳ đang bị Trương Tử Phong vượt mặt. Cô thiếu tác phẩm vừa gây tiếng vang về mặt nghệ thuật, vừa đảm bảo doanh thu phòng vé.

Theo Tân Hoa Xã, còn khá nhiều thiếu sót, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Văn Kỳ mới chỉ bắt đầu, người đẹp cần xác định hướng đi phù hợp để bộc lộ hết tố chất, cẩn trọng hơn trong khâu chọn kịch bản, tránh danh tiếng bị kéo lùi vì tác phẩm thất bại.

Sắp tới, cô có phim Tân Thần điêu đại hiệp dự kiến lên sóng. Người đẹp đóng vai Quách Tương, nhân vật yêu đơn phương Dương Quá trong bản phim kiếm hiệp của Kim Dung. Khán giả trông đợi nữ diễn viên nối bước thành công như hai đàn chị Lý Ỷ Hồng và Dương Mịch.