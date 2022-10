Hóa chất gây ung thư trong dầu gội khô Dove, TRESemmé

Benzen là chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, có mùi ngọt và rất dễ cháy. Đây là chất gây ung thư đứng đầu danh sách cấm sử dụng cho con người của FDA.

Tập đoàn Unilever vừa thu hồi nhiều sản phẩm dầu gội khô dạng xịt như Dove, Nexxus, Suave, TIGI và TRESemmé vì nghi chứa benzen, hóa chất có thể gây ung thư. Ảnh: Freepik.

Theo CNN, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa thu hồi nhiều loại dầu gội khô dạng xịt như: Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist và Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive...

Sau đó, Tập đoàn Unilever thông báo thu hồi nhiều sản phẩm dầu gội khô dạng xịt như Dove, Nexxus, Suave, TIGI và TRESemmé vì nghi chứa benzen, hóa chất có thể gây ung thư.

David Light, CEO của Valisure, phòng thí nghiệm độc lập ở New Haven, Connecticut, Mỹ, cho biết: “Benzen là phân tử xấu, đứng đầu trong danh sách 70 loại dung môi không được sử dụng cho con người của FDA”.

Benzen là gì?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), benzen là chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, có mùi ngọt và rất dễ cháy. Đây là một trong 20 hóa chất được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ, thành phần cho các hóa chất, vật liệu khác, theo Hội đồng Hóa học Mỹ.

Benzen thường được tìm thấy trong dầu thô. Các công ty sử dụng benzen để sản xuất chất dẻo, nhựa, nylon và sợi tổng hợp, một số chất bôi trơn, cao su, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, thuốc và thuốc trừ sâu.

Theo các chuyên gia, con người tiếp xúc với benzen hàng ngày trong không khí mà chúng ta hít thở, đặc biệt khi chúng ta đổ xăng. Benzen cũng có trong một số loại thuốc lá, chất tẩy rửa, keo dán và sơn.

Tại sao benzen xuất hiện trong dầu gội khô?

Đại diện Unilever cho biết hoạt chất giúp đẩy sản phẩm ra ở dạng xịt là nguồn gốc của benzen. Công ty đã làm việc với nhà cung cấp của hoạt chất này để giải quyết vấn đề.

Giáo sư kỹ thuật môi trường Chris Cappa, Đại học California, cho biết butan là một chất đẩy phổ biến trong các bình xịt dầu gội khô. Nếu quá trình tinh chế butan không đạt chuẩn, sản phẩm có thể tạo ra khí có chứa các thành phần khác từ dầu thô như benzen.

Giáo sư Cappa giải thích: “Benzen rất có thể xuất hiện trong các bình xịt dầu gội khô theo cách này. Nếu muốn hạn chế khả năng tiếp xúc với benzen, người tiêu dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng xịt bị ảnh hưởng và truy cập UnileverRecall.com để được hướng dẫn về cách nhận tiền hoàn trả cho các sản phẩm đủ điều kiện".

Vị chuyên gia cũng cho biết các bình xịt chống nắng ít có nguy cơ tiếp xúc với benzen cao như dầu gội khô vì benzen sẽ hòa tan vào không khí.

Nhà hóa mỹ phẩm Marisa Plescia, tại Minneapolis, cho biết dầu gội khô là sản phẩm rất cơ bản kết hợp giữa tinh bột, silica và hương liệu để hấp thụ dầu trên tóc. Không có công ty nào cố tình đưa benzen vào sản phẩm của họ. “Đây là hậu quả của sự ô nhiễm”, bà Plescia nói.

Benzen đứng đầu trong danh sách chất cấm sử dụng cho con người vì khả năng gây ung thư. Ảnh: iStock.

Benzen có thể gây các bệnh ung thư nào?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hít vào, tiêu hóa hoặc hấp thụ benzen trong thời gian dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng với các bệnh ung thư như ung thư máu và những rối loạn máu khác.

CDC cho biết benzen có thể làm chậm số lượng tế bào hồng cầu do tủy xương sản xuất, gây thiếu máu. Nó cũng có thể làm hỏng hệ thống miễn dịch của cơ thể vì thay đổi nồng độ kháng thể trong máu. Những người hít phải lượng benzen cao có thể buồn ngủ, chóng mặt và lú lẫn, đồng thời nhức đầu, nhịp tim không đều và run.

Nồng độ benzen cao có thể dẫn đến nôn, chóng mặt, buồn ngủ và co giật. Mắt, da, phổi tiếp xúc trực tiếp với benzen có thể làm tổn thương mô và dẫn đến kích ứng. Một số phụ nữ tiếp xúc với nồng độ benzen cao có kinh nguyệt không đều và kích thước buồng trứng giảm.

CDC cho biết: “Không biết liệu việc tiếp xúc với benzen có ảnh hưởng đến thai nhi đang phát triển ở phụ nữ mang thai hay khả năng sinh sản ở nam giới hay không".

Giáo sư Kelly Dobos, chuyên gia về hóa mỹ phẩm, Đại học Cincinnati, nói: "Benzen chắc chắn nguy hiểm nhưng chúng ta tiếp xúc với hóa chất này hàng ngày và mức độ ô nhiễm trong các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ là 1/1 triệu".

Những sản phẩm nào khác chứa benzen?

Rất nhiều phiên bản xịt của dầu xả, chất khử mùi, chất khử mùi chống nấm và kem chống nắng đều đã bị thu hồi trong 2 năm qua do bị nhiễm benzen.

Năm ngoái, Procter & Gamble đã thu hồi hơn 30 sản phẩm chăm sóc tóc dạng xịt, bao gồm nhiều loại dầu gội khô và dầu xả khô do sản phẩm này có thể chứa benzen. Thương hiệu P&G cũng đã thu hồi hơn chục sản phẩm xịt khử mùi và bình xịt nhãn hiệu Old Spice and Secret do nghi chứa benzen.

Benzen là chất gây ung thư, nhưng thời gian hoặc mức độ tiếp xúc cần thiết để gây ra những vấn đề sức khỏe này vẫn chưa được biết. Do đó, cách duy nhất để hạn chế nguy cơ từ benzen là tránh sử dụng các sản phẩm bị thu hồi cho đến khi ngành công nghiệp mỹ phẩm khắc phục được vấn đề này trong chuỗi cung ứng.