Hòa Bình ghi nhận lãi quý III ảm đạm

Doanh thu của nhà thầu xây dựng Hòa Bình trong quý III/2020 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, giảm nhẹ 10% so với quý II và giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chỉ số kinh doanh hợp nhất quý III của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), doanh thu và lợi nhuận của đơn vị này giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu quý III đạt 2.635 tỷ đồng , giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tương ứng giảm mạnh, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 45% xuống còn 149 tỷ đồng . Kết quý, HBC ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh là 14 tỷ, giảm 117% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, nhờ phát sinh khoản thu nhập đột biến từ lãi mua rẻ gần 75 tỷ đồng đã cải thiện kết quả lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Hòa Bình lên mức 53 tỷ đồng , giảm 23%. Nếu không có khoản đánh giá lại giao dịch mua rẻ, lợi nhuận Hòa Bình sẽ ghi nhận mức lỗ 14 tỷ từ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, HBC cũng nỗ lực giảm khoản phải thu ngắn hạn khách hàng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, còn ở mức 5.367 tỷ đồng . Phải thu theo tiến độ hợp đồng giảm khoảng 400 tỷ, còn 3.840 tỷ đồng .

Tổng nợ vay của HBC tại thời điểm cuối quý III/2020 cũng giảm nhẹ so với đầu năm, còn ở mức 4.887 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế quý III hàng năm của Xây dựng Hòa Bình

Nhãn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lợi nhuận sau thuế spline Tỷ đồng 40 28 16.7 11.3 2.8 11.5 181.7 238.5 206.2 54.2 53.3

Về tổng thể, trong 9 tháng đầu năm, HBC đạt 8.046 tỷ doanh thu và 63 tỷ lợi nhuận sau thuế, các chỉ số này lần lượt giảm 41% và 74% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm, Hòa Bình đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với mức doanh thu dự kiến đạt 12.500 tỷ đồng , giảm 33% và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng , giảm 70%. Như vậy, sau 9 tháng, HBC đã thực hiện được 64% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản HBC đạt 15.304 tỷ đồng , giảm so với đầu kỳ. Hầu hết khoản mục đều giảm, riêng hàng tồn kho ghi nhận tăng từ 1.909 tỷ lên 2.594 tỷ đồng , trong đó hàng hoá bất động sản và chi phí sản xuất dở dang tăng.

So với cùng kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HBC cũng cải thiện đáng kể khi chỉ còn âm 182 tỷ đồng (cùng kỳ âm 1.412 tỷ).

