Hỗ trợ dưỡng tâm, ngủ ngon với thảo dược thiên nhiên

Giấc ngủ là “bài thuốc” giúp cơ thể luôn tỉnh táo. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, không phải ai cũng có được những giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc.

Năng lượng để bắt đầu ngày mới của mỗi người đều xuất phát từ thể trạng khỏe mạnh và một giấc ngủ ngon. Có một giấc ngủ ngon, cơ thể được tiếp thêm năng lượng, tinh thần thoải mái, từ đó nâng cao năng suất lao động.

Một người trường thành cần ngủ 6-8 tiếng/ngày, trong khi đó trẻ em và thanh thiếu niên cần đến 10-12 tiếng cho một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ liền mạch và sâu sẽ cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe, giúp phát triển cả về chiều cao, thể lực và trí lực. Nguy cơ mắc các bệnh lý, hình thành nếp nhăn cũng giảm bớt, từ đó tuổi thọ được gia tăng.

Việc hình thành thói quen ngủ nghỉ đúng thời gian là điều quan trọng nhằm cải thiện sức khỏe bản thân.

Là người có nghiên cứu sâu về y dược học cổ truyền, chuyên gia Lữ Đoàn Hoạt Mười hiểu rằng các loại cây thảo dược kể trên có công dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị các triệu chứng đau đầu, mất ngủ. Giữ vai trò giảng viên bộ môn Ngoại y học cổ truyền, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, ông vẫn tìm tòi các bài thuốc mới nhằm đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho nhiều người. Sau nhiều năm nghiên cứu, An Thần Đan là sáng chế thành công của ông giúp cải thiện chứng mất ngủ.

Được bào chế từ 16 loại thảo dược quý như hà thủ ô đỏ chế, thái tử sâm, bạch linh, toan táo nhân sao, bình vôi, lạc tiên…, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ An Thần Đan có công dụng hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tác dụng hỗ trợ dưỡng tâm, an thần, giảm căng thẳng thần kinh, mệt mỏi.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Đan hỗ trợ giảm tình trạng mất ngủ ở các lứa tuổi.

An Thần Đan được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn và lành tính với cơ thể, An Thần Đan không chỉ cải thiện tình trạng giấc ngủ nói riêng mà còn giúp các lứa tuổi nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần nói chung. Sản phẩm hỗ trợ người dùng cải thiện chất lượng giấc ngủ mà không gây tác dụng phụ.