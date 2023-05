Hồ thủy điện Trị An cận mực nước chết

Tình hình khô hạn kéo dài đã gây cạn kiệt và hiện tại cao trình nước hồ thủy điện Trị An đã cận mực nước chết.

Mực nước tại cửa đập dẫn nước vào tua bin phát điện đã hạ xuống rất thấp.

Ngày 6/4, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cho biết thời tiết đang vào chu kỳ cuối mùa khô và do ảnh hưởng của El Nino nên lượng nước trên hồ Trị An đang sụt giảm sâu.

Theo đó, cao trình hồ thủy điện Trị An hiện nay ở mức 50,6 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 62 m, mực nước chết là 50 m. Đây cũng là mực nước thấp nhất ở hồ thủy điện Trị An trong gần 13 năm qua và xấp xỉ với mức thấp kỷ lục trong năm 2010.

Vào tháng 9/2010, mực nước hồ thủy điện Trị An được ghi nhận ở mức 49,99 m, thấp hơn mực nước chết 0,01 m.

Theo giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, hiện nay nhà máy vẫn luân phiên chạy phát điện 4 tổ máy. Tuy mực nước thấp, nhưng nhờ có có cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên vẫn đảm bảo vận hành nhà máy. Ngoài ra, nhà máy vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn ở hạ nguồn sông Đồng Nai.

Hiện nay, hồ thủy điện Trị An vẫn đảm bảo công tác đẩy mặn và cung cấp nước thô cho nhà máy nước Hóa An xử lý và cung cấp nước sạch cho TP.HCM.