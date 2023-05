Hồ sơ toàn điểm 10 thi vào trường tốp đầu: Chuyện không lạ ở Hà Nội

Thêm trường công an thông báo địa điểm tổ chức kỳ thi riêng

0

ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân và 3 trường khác thuộc khối công an đã thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bài thi của Bộ Công an.