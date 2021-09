Hồ sơ công ty của chủ vườn lan bị bắt vì buôn lậu than

Công ty Đông Bắc Hải Dương trốn thuế khoảng 24,6 tỷ đồng và có thể phát sinh sai phạm khác. Doanh nghiệp thường giao dịch với bên do người lao động của chính công ty này đứng tên.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ.

Đông Bắc Hải Dương là doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ khai thác, mua bán trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và bị khởi tố hồi cuối tháng 8.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu tháng 6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Ngành nghề chính là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy.

Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh (31 tuổi, ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đứng sau điều hành và để Bùi Mạnh Cường làm giám đốc doanh nghiệp. Anh em Bùi Hữu Thanh còn nổi tiếng còn xây dựng vườn lan đột biến (lan var) Đất Mỏ ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để mua bán, giao dịch loại cây này.

Bùi Hữu Thanh trước khi bị bắt. Ảnh: Quốc Nam.

Cuối tháng 3, vườn lan var của Bùi Hữu Thanh gây xôn xao mạng xã hội khi có 3 vị khách được cho là đã đến nơi này để mua cây lan Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng . Ngoài ra, 3 mẫu lan khác cũng được bán với tổng trị giá 53 tỷ.

Sau lần giao dịch trên, Bùi Hữu Thanh trần tình việc bán lan đột biến Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ là có thật. Tuy nhiên, người này nói số tiền đó là để mua toàn bộ 5.000 cây lan giống tại vườn.

Về Đông Bắc Hải Dương, trong thời kỳ thanh tra thuế 2 năm (2017-2018), công ty này kinh doanh chủ yếu là mặt hàng than với tổng doanh thu 488 tỷ đồng , tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào là 589 tỷ đồng .

Tuy nhiên, qua phân tích hồ sơ các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hải Dương xác định Công ty Đông Bắc Hải Dương có doanh thu rất lớn, có nhiều yếu tố rủi ro.

Cụ thể, năm 2019, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 1.127 tỷ đồng , bán ra là hơn 1.130 tỷ; năm 2020, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 405 tỷ, bán ra 449 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị hàng hóa mua vào là 124 tỷ, bán ra 131 tỷ (tất cả đều chưa có thuế giá trị gia tăng).

Cơ quan chức năng kiểm tra mỏ than lậu liên quan vụ án. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.

Cục Thuế Hải Dương khẳng định Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa, công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu, từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Thậm chí, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại chính công ty này.

Cục Thuế Hải Dương nhận thấy doanh nghiệp của hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp. Cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an.

Cũng theo Cục Thuế Hải Dương, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỷ đồng . Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỷ đồng , Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.

Trong vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở Thái Nguyên, Bộ Công an đã khởi tố anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh cùng 10 bị can khác về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cơ quan điều tra xác định Giang và Thanh đã móc nối với bà Châu Thị Mỹ Linh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) để gây án.