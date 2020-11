'Hồ sơ cá sấu' tập 2: Nhân vật của Mạnh Trường bị nghi hãm hại vợ

Sau khi Nguyệt mất tích, Hải tiếp tục lên cơn ghen tuông, cho rằng vợ đi theo người yêu cũ.

Tập 2 bộ phim Hồ sơ cá sấu tiếp tục với những diễn biến phức tạp. Vào một buổi tối, Nguyệt (Kiều Anh đóng) bỗng nhiên không trở về nhà, điện thoại không liên lạc được. Thu (Huyền Lizzie) lo lắng cho chị gái, bồn chồn không yên. Trong khi đó, Hải (Mạnh Trường) vẫn ghen tuông như cũ. Anh ta nghi ngờ vợ đi cùng người đàn ông khác.

Sáng hôm sau, Hải lao đến bệnh viện tìm Quyết - bạn trai cũ của Nguyệt. Vì mất bình tĩnh, anh ta nổi nóng, gằn giọng: "Vợ tao đang ở đâu? Là thằng đàn ông đừng né tránh nữa, thẳng thắn với nhau đi". Quyết cũng không phải kiểu đàn ông hiền lành, tử tế. Tranh thủ cơ hội, Quyết sỉ nhục Hải: "Cậu chỉ là một thằng ấu trĩ không hơn không kém".

Mạnh Trường hóa thân thành người đàn ông ghen tuông mù quáng.

Trở về với tâm trạng phẫn nộ, Hải vẫn quyết định không báo công an. Về phía Thu, cô gặp Lan (đồng nghiệp của Nguyệt) để tìm hiểu thông tin. Lan tiết lộ vợ chồng Nguyệt gần đây không êm ấm vì Hải hay ghen. Lan còn ám chỉ Hải đánh vợ.

Khi Thu đến gặp Quyết, Quyết đưa ra giả thuyết Nguyệt bị bắt cóc hoặc tình huống có thể tệ hơn. Quyết khiến Thu nghi ngờ Hải chính là người dựng lên vở kịch bắt cóc vợ. Quyết nói: "Thằng Hải hùng hục chạy đến tìm anh. Em thử nghĩ xem tâm lý một thằng sĩ diện liệu có khoe cặp sừng của mình như thế không?".

Quyết còn đưa ra dẫn chứng việc Hải nhất quyết không khai báo công an, khiến Thu bắt đầu lung lay. Thu giả mạo chữ ký của Hải, viết đơn trình báo sự việc Nguyệt mất tích. Khi công an đến gặp Hải để đối chất, anh tỏ ra rất bất ngờ. Phía công an nghi vấn sự mất tích của Nguyệt liên quan đến cái chết của Khánh "ma".

Ngày hôm sau, công an tiếp tục gọi Hải và nhờ anh hỗ trợ nhận dạng một thi thể. Khi nhận cuộc gọi, Hải tái mặt. Dường như anh ta nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra với Nguyệt.

Theo diễn biến tập sau, Hải bị công an đưa vào diện tình nghi có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Nguyệt. Bởi Hải có những biểu hiện tâm lý khó hiểu, không nộp đơn trình báo.

Huyền Lizzie vào vai em gái của vợ Hải.

Mặt khác, Hải và Thu tranh cãi nảy lửa về sự mất tích của Nguyệt. Trong cơn say xỉn, Hải như phát điên, cho rằng Nguyệt cố tình bỏ đi: "Chị cô phải trả giá. Ngoài tôi, chị cô không đến được với thằng nào đâu". Lúc này, Thu càng có thêm cơ sở để nghi ngờ anh rể hãm hại chị gái mình.

Sau hai tập phim lên sóng, vai Hải của Mạnh Trường nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Tạo hình nhân vật theo hướng bụi bặm, nam tính khá ấn tượng, khác biệt những vai Mạnh Trường từng đảm nhận trước đây. Cách diễn của Mạnh Trường khi hóa thân thành một người đàn ông ghen tuông mù quáng (thậm chí có chút bệnh hoạn) được khen ngợi. "Mạnh Trường lột xác quá. Tôi đã quên hẳn nhân vật Phong trong Tình yêu và tham vọng" - một người xem nhận xét.