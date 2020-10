Hồ Hoài Anh và những nỗ lực cứu King of Rap

King of Rap đang cố gắng tìm nhiều cách để rút ngắn khoảng cách so với đối thủ Rap Việt.

Những vòng đầu tiên, khán giả nghi ngờ khả năng của Hồ Hoài Anh. Một giám đốc chuyên sản xuất các chương trình về âm nhạc đại chúng sẽ làm được gì trong cuộc thi dành cho giới hip hop. Đó là câu hỏi của số đông khán giả.

Công chúng càng thắc mắc khi người đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc trong chương trình Rap Việt - đối thủ lên sóng cùng thời điểm với King of Rap - là Touliver.

Thất thế trước Rap Việt

King of Rap và Rap Việt lên sóng cùng thời điểm. Rap Việt tỏ ra vượt trội về mọi mặt. Chương trình thu hút sự chú ý của khán giả với lượt xem lớn, luôn lọt top thịnh hành và hàng chục triệu lượt xem mỗi tập.

Ngay từ những vòng đầu, nhiều phần thi ở Rap Việt đã gây sốt mạng xã hội, chẳng hạn Chiếc khăn gió ấm của rapper nữ TLinh hiện đạt gần 10 triệu lượt xem. Thậm chí, nhờ tiết mục, Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương nổi tiếng trở lại sau nhiều năm phát hành. Tương tự, GDucky làm "sống lại" hit Đôi mắt - ca khúc làm nên tên tuổi của Wanbi Tuấn Anh. Hiện phần thi nhận 12 triệu lượt xem.

Ngoài sự xuất hiện của dàn giám khảo, huấn luyện viên nổi tiếng, Rap Việt hấp dẫn người xem bởi giai điệu trẻ trung, hợp thị hiếu khán giả. Công lao phần nào thuộc về Touliver cũng như ê-kíp sản xuất âm nhạc.

King of Rap bị đối thủ bỏ xa ở những vòng đầu tiên. Ảnh: BTC.

King of Rap hoàn toàn lép vế. Chương trình gần như chỉ được nhắc tới trong những bài viết so sánh với Rap Việt.

Thậm chí rapper kiêm video producer Giang Đẫm đặt câu hỏi Rap Việt là số 1, liệu King of Rap có xứng đáng trở thành số 2 khi khoảng cách giữa 2 show quá khác biệt về mọi mặt. Người này chỉ ra, King of Rap đuối hơn đối thủ vì khâu dàn dựng sân khấu, tương tác giữa các giám khảo, ánh sáng và đặc biệt phần âm thanh. Theo Giang Đẫm, King of Rap bó hẹp phạm vi khán giả trong khi Rap Việt đảm bảo tính đại chúng lẫn underground.

Số đông khán giả đồng tình với Giang Đẫm. Họ nhận xét vòng đầu tiên, âm nhạc của King of Rap đơn giản, kém hấp dẫn, thậm chí nhiều phần thi dùng chung beat nhạc. Không rõ đó có phải dụng ý của ban tổ chức hay không nhưng đã xuất hiện ý kiến cho rằng Hồ Hoài Anh với vai trò giám đốc âm nhạc dường như không theo kịp xu hướng thị trường và giới trẻ. Có ý kiến nhận xét, Hồ Hoài Anh đã "già", thế mạnh của anh cũng không phải hip hop, bởi vậy nhìn chung ở điểm xuất phát, King of Rap "già" hơn, nhạt hơn, và đuối sức hơn hẳn so với Rap Việt.

Nỗ lực đưa điểm mạnh vào khắc phục điểm yếu

King of Rap sau vòng Collab đã không còn để đối thủ Rap Việt “độc chiếm” mạng xã hội như những vòng đầu tiên. Các fanpage về showbiz chia sẻ nhiều bài viết về phần thi trong hai tập mới nhất của chương trình và nhận lượt tương tác lớn. Thậm chí, phần thi của Pháo, Rica trong tối 17/10 nhận 80.000 lượt thích và hơn 1.000 bình luận. Màn trình diễn Mượn rượu tỏ tình của Hieuthuhai, Right và Emily có hơn 220.000 tương tác và trên 3.000 bình luận.

Fanpage chính thức của chương trình cũng có lượt tương tác cao hơn hẳn những tập đầu tiên. Mỗi tập thi khi được phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội thu hút khoảng 20.000 người theo dõi. Phản ứng khán giả đã có những thay đổi.

Phần thi của RichChoi, Gizmo và nghệ sĩ opera Khánh Ngọc được khán giả đánh giá cao. Ảnh: BTC.

“Thường mỗi tập chỉ có một tiết mục bùng nổ, nhưng hôm nay King of Rap phần thi nào cũng bùng nổ”, “Tập vừa rồi của King of Rap ở tầm cao. Đúng là Hồ Hoài Anh không làm anh em thất vọng về bản phối. Với tôi, bài của Tuimi, VSoul, Erik quá tuyệt vời. Cả âm nhạc lẫn thí sinh và ca sĩ hỗ trợ đều ấn tượng”, “Phần thi của ICD với GTM, RichChoi và Gizmo, Chị Cả với Color khiến tôi nổi da gà”, khán giả bình luận.

Trong mỗi tập thi, Hồ Hoài Anh cũng là người được huấn luyện viên gửi lời cảm ơn nhiều nhất. Trong tập 12, Đạt Maniac nói: “Tôi cảm ơn anh Hồ Hoài Anh đã mời những cô chú có thể nói là huyền thoại trong giới âm nhạc tham gia chương trình. Thật sự tôi rất cảm kích cô Cẩm Vân có mặt ở đây hôm nay”. Đây là lần đầu tiên khán giả King of Rap chứng kiến Đạt Maniac xúc động như vậy.

Sau khi theo dõi phần thi của Tuimi và VSoul, LK hào hứng quay sang nói với Hồ Hoài Anh: “Em phải cảm ơn anh trước. Trong phần thi, Tuimi và VSoul bổ trợ cho nhau rất nhiều. Mọi người đã cho tôi phần thi hoàn hảo”.

Vòng Collab, Hồ Hoài Anh mời đến chương trình đại diện tiêu biểu ở những dòng nhạc khác nhau, cụ thể Bùi Lan Hương với màu sắc dream pop khác biệt, Erik chuyên hát pop, ballad nhưng có màu giọng R&B… Nhạc sĩ thậm chí để thí sinh kết hợp rap với vọng cổ (Chị Cả, Color), với opera (RichChoi, Gizmo) hay giọng ca gạo cội là nghệ sĩ Cẩm Vân.

Có những dòng nhạc mà các rapper chưa từng nghe cho đến khi Hồ Hoài Anh "buộc" họ làm việc đó. Đây là nỗ lực đổi mới của Hồ Hoài Anh đồng thời là cách anh tận dụng lợi thế để áp dụng vào dòng nhạc vốn không phải sở trường.

Chính nghệ sĩ cải lương Quế Trân cũng bất ngờ khi cô được mời đến chương trình dành cho rapper. “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một ngày vọng cổ kết hợp với rap. Đây là lần đầu tiên tôi được mời tới một sân chơi như thế này. Quả thực đây là ý tưởng tuyệt vời và mang tới trải nghiệm mới cho Quế Trân cũng như khán giả”, NSƯT bày tỏ. Trong khi đó, LK thừa nhận hơn 20 năm hoạt động, lần đầu tiên anh thấy rap kết hợp với vọng cổ.

Tương tự, nghệ sĩ opera Khánh Ngọc chia sẻ: "Tôi đã hát bản opera này rất nhiều lần với dàn nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và cả phong cách rock. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi hát cùng hai rapper nên khá bối rối".

Sự kết hợp đó ngoài mang tới màu sắc mới, đại chúng hơn cho rap còn giúp thí sinh khai thác nhiều khía cạnh khác nhau trong âm nhạc. Nhờ đó, khán giả chứng kiến sự tiến bộ của RichChoi, ICD hay đặc biệt Lona...

ICD trưởng thành hơn sau quá trình thi King of Rap. Ảnh: BTC.

RichChoi là một trong những thí sinh mạnh nhất cuộc thi. Anh cảm thấy phức tạp khi nhận đề bài là rap kết hợp opera từ Hồ Hoài Anh. Và thành quả sau khi RichChoi hoàn thành bài toán khó chính là những lời khen ngợi từ giám khảo lẫn khán giả. LK từ hậu trường thốt lên: “Thế này mới là rap” khi theo dõi tiết mục Bóng ma trong nhà hát. Đạt Maniac khen ngợi RichChoi cùng ICD là hai thí sinh tiến bộ nhất.

“Ban đầu, tôi thấy khá lạ lẫm và đề bài hơi phức tạp quá so với phong cách trước nay của hip hop. Tuy nhiên, trong qua trình làm việc, anh Hồ Hoài Anh đã cho tôi nhiều gợi ý, bài mẫu và bản phối opera. Điều quan trọng hơn để hoàn thành phần thi chính là anh ấy luôn hỏi ý kiến thí sinh về những bản phối mà chúng tôi nghĩ là có thể kết hợp một cách phù hợp nhất”, RichChoi chia sẻ về quá trình làm việc.

Rapper Jan Saker chia sẻ về các tiết mục ở King of Rap: “Những bài hát được chọn trong vòng Collab đều hay và được khán giả đại chúng biết tới. Đặc biệt, đó là những ca khúc đại diện cho dòng nhạc được lựa chọn. Ngoài ra, Hồ Hoài Anh bắt cặp các thí sinh thông minh, tôn lên lợi thế của từng người. Tuy vậy, trong một số phần trình diễn, tinh thần của dòng nhạc chỉ được thể hiện đúng nhất khi ca sĩ khách mời hát, verse rap chưa thực sự hòa quyện”.

Hồ Hoài Anh cho rapper thể hiện cùng nhiều ca sĩ có màu sắc âm nhạc khác nhau để nỗ lực đa dạng màu sắc âm nhạc ở King of Rap. Ảnh: BTC.

Đương nhiên, thành công của mỗi chương trình được tạo nên bởi nhiều yếu tố. Cụ thể ở King of Rap là chất lượng thí sinh, luật chơi đề cao tính đối kháng hay sự dẫn dắt của dàn huấn luyện viên… King of Rap hiện chưa thể san bằng vị trí với độ phủ sóng của Rap Việt. Chương trình cần nhiều sự đổi mới và phá cách hơn nữa để thu hút được khán giả.