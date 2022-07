Hồ Hoài Anh trước khi vướng cáo buộc ở Tây Ban Nha

Hồ Hoài Anh lưu diễn nước ngoài từ năm 13 tuổi. Sau đó, anh là giám đốc âm nhạc, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi.

Thông tin liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng gây xôn xao những ngày qua. Sáng 5/7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết hai nghệ sĩ đã có luật sư và đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán tại Tây Ban Nha.

Nhà chức trách Tây Ban Nha chưa đưa ra kết luận nhưng sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của Hồ Hoài Anh tại cả Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lẫn ngành âm nhạc Việt.

Trong hơn 30 năm hoạt động, Hồ Hoài Anh đoạt nhiều giải thưởng. Anh làm giám đốc âm nhạc, giám khảo trong hàng loạt cuộc thi âm nhạc và hợp tác với những ca sĩ nổi tiếng.

Một trong những nghệ sĩ được lưu diễn sớm nhất Việt Nam

Hồ Hoài Anh hiện là giảng viên đàn bầu tại khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh có 20 năm công tác thuộc biên chế học viện. Công việc này được Hồ Hoài Anh tiếp nối từ mẹ của anh là NSND Thanh Tâm.

Mẹ của Hồ Hoài Anh nguyên là Trưởng khoa Nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bà được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007 sau thời gian dài dành trọn đam mê cho bộ môn đàn bầu. Bà cũng dành nhiều giải thưởng và Huy chương.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hồ Hoài Anh được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ và sớm bộc lộ tố chất với lĩnh vực này.

Hồ Hoài Anh đi diễn từ nhỏ.

Hồ Hoài Anh theo mẹ học đàn bầu từ năm 4 tuổi. Ba năm sau, nhạc sĩ bắt đầu theo học hệ sơ cấp, khoa nhạc cụ truyền thống của học viện. Sau đó, Hồ Hoài Anh dần hoàn thành quá trình học của hệ trung cấp và đại học.

Năm 14 tuổi, Hồ Hoài Anh tham dự Festival âm nhạc châu Á tại Nhật Bản và trình diễn độc tấu đàn bầu. Đây là chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của nhạc sĩ. Anh là một trong những nghệ sĩ Việt Nam lưu diễn nước ngoài sớm nhất. Ở tuổi 19, Hồ Hoài Anh đoạt giải nhất Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc.

Năm 2000, Hồ Hoài Anh có bài hát đầu tiên được phát hành. Bài hát mang tên Tình yêu muôn màu nằm trong album cùng tên của ca sĩ Minh Quân. Tuy nhiên, từ vài năm trước đó, Hồ Hoài Anh đã bắt đầu sáng tác với phần nhiều ca khúc thuộc thể loại ballad.

Khi 23 tuổi tức năm 2003, Hồ Hoài Anh tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ đó đến nay, nhạc sĩ vẫn giảng dạy bộ môn đàn bầu tại học viện.

Hồ Hoài Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Năm 2004, Hồ Hoài Anh chơi đàn bầu trong các nhạc phẩm thuộc CD Đường xa vạn dặm của nhạc sĩ Quốc Trung. Anh từng thu âm để thực hiện CD cùng mẹ và nhóm nhạc dân tộc của học viện. Giai đoạn những năm giữa thập niên 2000, Hồ Hoài Anh còn giữ vai trò đội trưởng trong chương trình Trò chơi âm nhạc phát trên VTV3. Chương trình rất được khán giả đón nhận ở thời điểm đó.

Thời gian này, Hồ Hoài Anh nổi tiếng trong giới nghệ thuật với ca khúc Dẫu có lỗi lầm do anh sáng tác. Bài hát đến nay vẫn được đông đảo nghệ sĩ yêu thích và thể hiện, chẳng hạn Bằng Kiều, Minh Tuyết, Hà Anh Tuấn… Đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi của Hồ Hoài Anh. Kể từ đó, nghệ sĩ Việt, các đơn vị sản xuất chương trình càng tìm đến Hồ Hoài Anh nhiều hơn.

Trong bề dày sự nghiệp, Hồ Hoài Anh nhận được nhiều giải thưởng như Nhạc sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2006, Làn sóng xanh 2005, Nhạc sĩ của năm tại Cống hiến 2009, Giải thưởng tác giả có tác phẩm mới đạt chất lượng tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Năm 2004 là bước ngoặt trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Hồ Hoài Anh. Thời điểm này, anh tham gia Sao mai điểm hẹn và gặp Lưu Hương Giang. Vì bạn gái thích hát rock nên Hồ Hoài Anh bắt đầu sáng tác theo thể loại này. Anh là người tạo nên nhiều album nổi tiếng của Lưu Hương Giang như Tôi là Lưu Hương Giang (2005), Cải bắp (2006), Chuyển động (2008).

Người đứng sau hàng loạt cuộc thi và sản phẩm Vpop

Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn với Zing ở thời điểm King of Rap lên sóng, Hồ Hoài Anh cho biết anh thấy may mắn vì đã lớn tuổi nhưng vẫn được làm công việc của người trẻ. Ở tuổi ngoài 40, anh vẫn là giám đốc sản xuất và giám khảo của rất nhiều chương trình âm nhạc dành cho giới trẻ, điển hình King of Rap.

Hồ Hoài Anh từng làm giám khảo Thần tượng âm nhạc: Vietnam Idol 2008, Sao Mai điểm hẹn 2010, Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc. Từ năm 2013, Hồ Hoài Anh tập trung cho các show do Cát Tiên Sa sản xuất. Đến nay, anh là huấn luyện viên của Giọng hát Việt nhí 5 mùa.

Mùa đầu tiên lên sóng năm 2013 và mùa gần nhất kết thúc vào tháng 5/2021. Trong 5 lần ngồi ghế huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có 3 thí sinh trở thành quán quân: Quang Anh (mùa đầu tiên), Trịnh Nguyễn Hồng Minh (mùa 3) và Hà Huỳnh Như (mùa 6).

Hồ Hoài Anh gần như đảm nhận vị trí quan trọng ở tất cả chương trình của Cát Tiên Sa, như giám khảo Sing My Song mùa 2, huấn luyện viên, giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt, giám đốc âm nhạc King of Rap. The Heroes kết thúc vào tháng 11/2021 là show gần nhất do Hồ Hoài Anh thực hiện. Ở chương trình này, Hồ Hoài Anh cùng Lưu Thiên Hương làm giám đốc âm nhạc.

Với thế mạnh về nhạc cụ truyền thống, Hồ Hoài Anh đã góp phần lớn trong việc đưa King of Rap trở thành một trong những chương trình âm nhạc được chú ý nhất năm 2020. Ban đầu, King of Rap lép vế so với Rap Việt - cuộc thi cùng thể loại và lên sóng cùng thời điểm. Tuy nhiên, với những phần thi thú vị kết hợp giữa rap và thể loại âm nhạc khác, chẳng hạn opera, dân ca, cải lương… King of Rap dần khẳng định sức hấp dẫn riêng.

Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với hiện đại là màu sắc đặc trưng của Hồ Hoài Anh trong nhiều chương trình lẫn sản phẩm âm nhạc. Nhạc sĩ từng tham gia sản xuất Tứ phủ có sự kết hợp ăn ý giữa âm hưởng dân gian và nhạc điện tử do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Anh hợp tác với Hoàng Thùy Linh trong nhiều sản phẩm khác, chẳng hạn Rơi, Bánh trôi nước hay gần nhất là Đánh đố ra mắt ngày 1/6. Đây cũng là sản phẩm đậm màu dân gian đương đại.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang tại Giọng hát Việt nhí 2021.

Hồ Hoài Anh sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Áo xanh (Kimmese), Nàng thơ xứ Huế (Thùy Chi), Lạc lối (Hà Anh Tuấn)… Anh còn là tổng đạo diễn của nhiều live show âm nhạc, chẳng hạn live show của Đông Nhi, Khắc Việt, Bài hát yêu thích…

Nhưng những thứ kể trên có lẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ khi Hồ Hoài Anh chưa vướng cáo buộc ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha hôm 25/6.

Ngày 5/7, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - cho biết lãnh đạo trường vẫn đang chờ kết luận từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý tiếp theo đối với vụ việc của nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh.

PGS.TS Lê Anh Tuấn cho biết: "Chưa bao giờ có chuyện này. Bản thân Hồ Hoài Anh từ trước đến nay cũng chưa bao giờ vướng vào vụ việc tương tự". Ngày 1/7, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận cuộc gọi chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông về trường hợp của nhạc sĩ, giảng viên Hồ Hoài Anh.

Trong cuộc họp khẩn để bàn bạc và hoàn thành văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa, lãnh đạo trường quyết định đình chỉ hoạt động của Hồ Hoài Anh vì tự động đi nước ngoài với mục đích giải trí thay vì hoạt động nghệ thuật.