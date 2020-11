Hồ Hoài Anh: 'Ai mà chẳng biết Đen Vâu, Binz'

Hồ Hoài Anh cho biết anh nghe nhạc của Rhymastic, Suboi, Đen Vâu hay Binz từ trước khi sản xuất chương trình King of Rap. Anh đánh giá dàn rapper có tư duy mới mẻ.

Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc trong King of Rap. Sự xuất hiện của Hồ Hoài Anh từng khiến khán giả nghi ngờ bởi trước đó anh không có nhiều kinh nghiệm với rap. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp rap với nhiều thể loại khác nhau, Hồ Hoài Anh góp phần giúp King of Rap nhận được những lời khen từ khán giả. Nhà sản xuất cho biết mục đích khi anh đến với King of Rap chính là khai thác sự đa dạng và nhiều màu sắc trong âm nhạc.

“Tôi không bận tâm sự so sánh với Rap Việt”

- Chưa từng phụ trách các chương trình về rap lại cách biệt thế hệ, tuổi tác so với dàn thí sinh, anh có áp lực khi nhận lời làm giám đốc âm nhạc của King of Rap?

- Tôi không lo lắng hay áp lực. Ngược lại, tôi cảm thấy hứng khởi bởi đây là trải nghiệm mới. Tôi cũng thích thú và muốn tìm hiểu thế giới rap. Đương nhiên, tôi không phải dân hip hop và rap không phải thế mạnh của tôi. Tuy nhiên, trên phương diện sản xuất âm nhạc, tôi nghĩ kinh nghiệm là rất cần thiết. Khi nhận lời tham gia, tôi chỉ muốn lấy kinh nghiệm của mình để chia sẻ, hỗ trợ các bạn.

- Anh không áp lực cả khi Rap Việt lên sóng cùng thời điểm nhưng vượt trội King or Rap về hiệu ứng. Sự so sánh giữa 2 giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và Touliver là không tránh khỏi. Thậm chí Rhymastic có bình luận khẳng định Rap Việt hơn King of Rap?

- Tôi không quan tâm lắm việc cạnh tranh của hai chương trình. Nói cho cùng mục tiêu hai chương trình hướng đến cũng là cống hiến cho khán giả những tiết mục hay và nghệ sĩ mới tài năng.

Điều tôi quan tâm chỉ là mình đã làm được gì cho các bạn thí sinh. Ở đây, tôi không để ý đến những so sánh của khán giả chứ vẫn theo dõi Rap Việt để xem các bạn làm như thế nào. Nhóm sản xuất bên Rap Việt là những người anh em chơi thân với tôi. Họ rất tài năng và đang được làm thể loại phù hợp với sở trường. Tôi thấy Rap Việt có nhiều tiết mục hay và những thí sinh tài năng. Tuy nhiên, tôi tập trung nhiều vào âm nhạc nên không nhớ rõ từng thí sinh.

Trở lại chương trình King of Rap, tôi và ê-kíp đang đi theo con đường khác với Rap Việt. Mỗi nhà sản xuất có hướng đi khác nhau. Với tôi, cốt lõi chính là giá trị âm nhạc và sau này, mỗi tiết mục còn đọng lại trong lòng khán giả điều gì.

Hồ Hoài Anh lần đầu làm giám đốc âm nhạc trong chương trình về rap. Ảnh: BTC.

- Cụ thể, anh vạch ra chiến lược như thế nào để tạo cho mình sự khác biệt và dấu ấn ở King of Rap?

- Tôi cố gắng khai thác sự đa dạng và nhiều màu sắc âm nhạc. Âm nhạc không có biên giới và đặc biệt rap dễ dàng kết hợp với bất cứ thể loại nào bởi nó không đòi hỏi phải có giai điệu. Chỉ cần có tiết tấu là rapper có thể rap được miễn sao họ đủ khéo léo và producer đủ trình độ. Do đó, tôi mong muốn khai thác được nhiều góc cạnh trong âm nhạc. Các bạn thí sinh cũng bất ngờ và không nghĩ một ngày mình sẽ làm được như thế.

- Anh có gặp khó khăn hay bất đồng quan điểm khi làm việc với dàn thí sinh cách biệt tuổi tác lại quen lối làm việc tự do, không theo khuôn khổ và ít tiếp xúc với truyền thông?

- Đây là điều không thể tránh khỏi. Các bạn ấy không giống ca sĩ đại chúng hay các thí sinh trong chương trình âm nhạc khác. Họ có chính kiến và cá tính rất mạnh, luôn muốn bảo vệ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi đã làm việc với tinh thần tôn trọng suy nghĩ của các bạn.

Tôi hiểu cái nhìn của các bạn trẻ có thể chưa tròn trịa nhưng khác biệt, bứt phá hơn những người như tôi. Do đó, tôi không bao giờ áp đặt mà chỉ cố gắng sử dụng kinh nghiệm sau nhiều năm làm nghề để góp ý, điều chỉnh những chỗ chưa ổn hoặc giúp các bạn phát huy thế mạnh. Tôi thấy các bạn đều có nền tảng rất tốt và điều kiện cần lúc này chỉ là môi trường để phát triển.

“Rapper rất hướng thiện và dành hết đam mê cho âm nhạc”

- Phản ứng của thí sinh thế nào khi phải tuân theo các khuôn khổ của một cuộc thi trên sóng truyền hình hoặc nhận những đề bài khó từ anh?

- Có những đề bài khó đã được đưa ra, đặc biệt ở vòng Collab, chẳng hạn rap kết hợp cải lương của Chị Cả, Color hay với opera của RichChoi, Gizmo. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh khi họp và công bố thông tin phải thi với NSƯT Quế Trân, Chị Cả, Color ngơ ngác. RichChoi và Gizmo thậm chí ngớ người ra và không hề biết bản opera kinh điển Bóng ma trong nhà hát.

Tuy nhiên, qua cuộc thi, hầu hết thí sinh đều thay đổi, đặc biệt là về tư duy. Các bạn biết nghĩ tới khán giả nhiều hơn. Ban đầu khi đến cuộc thi, hầu hết thí sinh đều triển khai bài rap theo kiểu: “Cuộc sống của tôi thế này hoặc thế kia”. Sau này, tôi nói chuyện luôn dặn các bạn từ bỏ từ duy đó, nhìn rộng ra cuộc sống xung quanh và các khía cạnh cuộc sống nhiều hơn. Tôi nghĩ qua cuộc thi, các bạn sẽ biết cách định hướng âm nhạc và mở rộng tầm nhìn hơn.

Đặc biệt, top 8 hiện giờ không bạn nào giống nhau. Mỗi thí sinh có thế mạnh riêng. Tất nhiên có những người non hơn một chút, có thể vì tuổi đời, tuổi nghề, sự va chạm trong công việc hoặc khả năng trình diễn.

Tôi có thích một vài cái tên nhưng không tiện nhắc ra. Ở góc độ của một giám đốc âm nhạc và giám khảo, tôi cố gắng đặt sự công tâm lên hàng đầu. Tôi nhìn vào tổng thể phần trình diễn để đưa ra quyết định chứ không để bị ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan.

Ngoài là giám đốc âm nhạc, Hồ Hoài Anh cũng cùng huấn luyện viên chấm điểm trong một số vòng thi. Ảnh: BTC.

- Đó có phải điều anh hài lòng nhất khi nhìn lại hành trình nhiều tháng gắn bó với King of Rap?

- Đến bây giờ tôi 41 tuổi mà vẫn được làm việc với các bạn trẻ và cập nhật thường xuyên để không bị tụt hậu, đó là thành công đối với tôi.

Ngoài ra, rapper luôn có lý khi nói rằng mọi người nhìn họ bằng ánh mắt khá ác cảm. Tôi biết, đâu đó vẫn có cái nhìn tiêu cực với các bạn rapper. Chính tôi lúc chưa tiếp xúc cũng nghĩ các bạn rất khù khoằm.

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc, tôi nhận thấy các bạn rất hướng thiện và dành hết đam mê cho thế giới riêng. Các bạn không quan tâm để sống hết mình với tình yêu. Tình yêu đó rất tốt đẹp và rực rỡ.

- Vậy còn điều gì khiến anh tiếc nuối?

- Tôi tiếc khi một số thí sinh chưa thể hiện được khả năng, chẳng hạn Danh Ca Thường hay sự dừng chân của Wxrdie, Kenji. Kenji rất tài năng so với tuổi 15, tuy nhiên, bạn ấy thiếu độ chín. Wxrdie vẫn làm tốt, âm nhạc thời thượng, flow chắc chắn nhưng đối thủ của bạn ấy là RichChoi lại có phần thi quá xuất sắc.

Tuy nhiên, tôi chỉ đang phản ánh câu chuyện trong cuộc thi, điều quan trọng hơn cả là cách các bạn bước ra thị trường. Cuộc thi chỉ là bước đẩy, bởi vậy khi hoạt động chuyên nghiệp, có những quán quân không thành công, ngược lại á quân lại bứt phá hơn.

“Show của Đen Vâu hot kinh hoàng”

- Trong thời gian chưa sản xuất King of Rap và không quá quan tâm giới hip hop, anh có chú ý tới rapper nào không?

- Đen Vâu, Binz, Kimmese, Suboi… Tôi nghĩ những cái tên đó ai chẳng biết. Suboi rất thân thiết với gia đình từ ca khúc Đừng ngoảnh lại phát hành khá lâu. Tôi không biết quá nhiều nhưng có nghe nhạc của những người bạn thân thiết, chẳng hạn Rhymastic. Âm nhạc của các bạn ấy rất hay. Họ là lứa nghệ sĩ khác biệt, có nhiều yếu tố để có thể vững vàng hoạt động âm nhạc.

Hồ Hoài Anh cho biết anh hào hứng khi được làm việc với các rapper.

Hơn nữa, tôi nghe nhiều nhạc của nghệ sĩ nước ngoài và tìm hiểu thông tin về rap qua từng thời kỳ. Tất nhiên, với người làm nghề lâu năm, chỉ cần chút thời gian học hỏi đã có thể hiểu được những thứ cơ bản.

Tôi cũng là một trong những producer hơi lớn tuổi nhưng đang được làm công việc của những tuổi trẻ. Nhờ đó, tôi nhận thấy mình vẫn rất sung sức.

- Theo anh, sự bùng nổ của rap và hai chương trình dành cho rapper lên sóng cùng thời điểm có tác động thế nào tới diện mạo nhạc Việt?

- Đây là tín hiệu đáng mừng để thị trường bớt đi những thứ âm nhạc vớ vẩn, làm xấu cái tai người nghe. Thị trường âm nhạc những năm vừa qua thay đổi rất nhiều nhưng vẫn nặng mùi sến súa, ủy mị, sướt mướt và bài này na ná bài kia. Sự xuất hiện của rap giúp thị trường phần nào thay đổi và được khán giả yêu thích.

Rap Việt có lịch sử phát triển nhiều năm nhưng trước đó chỉ phổ biến trong một nhóm người. Rap mới mẻ với thị trường và cả bản thân tôi. Đến năm vừa rồi, chúng ta mới thấy rap bùng nổ. Đấy là thành công rất lớn của nhà sản xuất và nghệ sĩ sau thời gian “nằm gai nếm mật”. Các bạn rapper rất đam mê nhưng chưa có sân chơi và vị trí xứng đáng. Tôi hy vọng sau năm nay, rap và hip hop có vị trí đúng đắn hơn.

Cũng một phần nhờ 2 chương trình cùng lên sóng mà rap được chú ý hơn. Đương nhiên, Binz và Đen Vâu nổi tiếng từ trước. Show của Đen Vâu hot kinh hoàng lắm. Nhưng năm trước đó, rap chưa phổ cập với cộng đồng như hiện giờ.