Hộ chiếu vaccine tạo sức bật cho shophouse The Center nam Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc dần phục hồi khi đường bay mở lại và áp dụng hộ chiếu vaccine, đón khách trong tháng 11. Đây là động lực cho BĐS thành phố đảo bứt phá.

Trong bức tranh khởi sắc của thị trường, phân khu shophouse The Center của dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence bên bờ tây nam đảo ngọc được đánh giá có khả năng “đón sóng” mạnh mẽ.

Vị trí đắc địa hút khách

Shophouse The Center đắt giá nhờ vị trí đắc địa tại trung tâm “thị trấn Địa Trung Hải” thuộc phường An Thới (nam Phú Quốc). Cách đây không lâu, An Thới có 5 khu vực được điều chỉnh quy hoạch, mở ra dư địa phát triển lớn, đón sóng di cư ra đảo để ở, nghỉ dưỡng, tránh dịch và đầu tư lâu dài. Điều này đồng thời mang đến cơ hội kinh doanh đa dạng cho chủ nhân shophouse The Center.

Shophouse The Center “tựa đồi hướng biển” đón tiềm năng kinh doanh rộng mở. Ảnh phối cảnh.

Chạy dọc triền đồi giật cấp về phía biển, phân khu The Center có tầm nhìn bao quát toàn cảnh thị trấn Địa Trung Hải thu nhỏ từ trên cao. Phân khu mang vẻ đẹp tựa ngôi làng Taormina nổi tiếng của Italy. Do đó, dòng sản phẩm này giữ mặt bằng giá và tiềm năng kinh doanh sinh lời cao.

Hệ sinh thái đa dạng

Từ vị trí trung tâm, những con phố nhỏ của phân khu dẫn lối du khách khám phá 60 tiện ích tại thị trấn. Loạt thương hiệu sắp đưa vào khai thác như Runam, Legend Beer, The Alley... hứa hẹn mang đến không khí sôi động.

Trong tháng 9, Tập đoàn Hilton công bố hợp đồng quản lý với Sun Group tại dự án La Festa Phu Quoc, dự kiến đi vào hoạt động năm 2023 dưới thương hiệu Curio Collection by Hilton. Trong khi đó, loạt chương trình hỗ trợ cho thuê nhà phố ở các tuyến đường chính của dự án Sun Premier Village Primavera như Gateway, New An Thoi, Amalfi… tiếp tục được tung ra. Các dãy shophouse F&B ghềnh đá sát biển hoàn tất cho thuê, dự kiến triển khai khi dịch bệnh được kiểm soát.

The Center góp phần kiến tạo “thị trấn Địa Trung Hải” sôi động với trải nghiệm hấp dẫn.

Du ngoạn tại đây, du khách có cơ hội hòa vào miền đất mộng mơ như ở Địa Trung Hải với công trình quảng trường con sò Seina, thang rồng, vườn treo, hệ thống tượng điêu khắc, tháp bút đá, đài phun nước phong cách Italy… Hơn nữa, chuỗi tiện ích tầng cao gồm Sky Lounge, bể bơi vô cực, vườn dạo bộ, trung tâm thể thao… tại các tòa tháp căn hộ nằm kề The Center bổ trợ cho trải nghiệm suốt cả ngày của du khách.

Mất vài phút dạo bộ từ The Center, du khách đã có “kho sống ảo” với các phiên bản công trình ấn tượng đậm chất nghệ thuật như tàn tích Pompeii (Italy), Khải Hoàn Môn (Pháp), tháp đồng hồ cao 75 m, ga đi cáp treo Hòn Thơm... Từ phân khu này, du khách cũng có thể thu vào tầm mắt các công trình điểm nhấn sắp thành hình như cầu Hôn, show Vortex. Nhờ lợi thế khác biệt, phân khu được kỳ vọng thu hút toàn bộ khách du lịch khi đến tổ hợp “thị trấn Địa Trung Hải” .

Kiến trúc thời thượng

Mang kiến trúc Taormina hiện đại nhưng vẫn đậm chất thơ theo phong cách Italy, mỗi căn shophouse tại The Center có nét quyến rũ riêng làm say lòng du khách. Đơn vị thiết kế tính toán kỹ lưỡng, bố trí từng căn tối ưu về kích thước mặt bằng, phù hợp đa dạng công năng kinh doanh.

Cùng với đó, mái dốc, ô cửa sổ ngập nắng, ban công đầy hoa, xen kẽ cầu thang giật cấp trải đá tinh xảo làm nên sức hấp dẫn của sản phẩm này.

Kiến trúc The Center lấy cảm hứng từ ngôi làng Taormina, miền nam Italy.

Tiềm năng tăng giá trị

Nằm trong quỹ đất đô thị hiếm hoi tại Phú Quốc, phân khu The Center có tiềm năng tăng giá trị lâu dài. Với lượng khách du lịch tăng qua các năm cùng sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp lớn, nam đảo ngọc ngày càng khẳng định vị trí trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế. Theo đó, giá trị của shophouse The Center cũng được nâng lên.

Tầm nhìn của The Center bao quát đại dương và các công trình biểu tượng.

Với ưu thế về vị trí trung tâm, tầm nhìn đắt giá, thiết kế thông minh có điểm nhấn cùng chuỗi tiện ích quy mô, The Center được kỳ vọng tăng cơ hội kinh doanh cũng như thiết lập mặt bằng giá mới.