Hộ chiếu vaccine, chuyến bay 'xanh' giúp phục hồi du lịch Việt Nam

Chuyến bay chở 204 du khách Hàn Quốc tới Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được kỳ vọng góp phần đưa du lịch Việt Nam phục hồi trong giai đoạn bình thường mới.

12h ngày 20/11, chuyến bay VJ3749 của Vietjet đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) trong sự chào đón của các lãnh đạo Tổng cục Du Lịch, Cục Hàng không Việt Nam, tỉnh Kiên Giang, hãng hàng không Vietjet và Công ty cổ phần Vinpearl. Đây là chuyến bay đầu tiên đón khách quốc tế tới Phú Quốc sau gần 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19.

Giai đoạn 2015-2019, ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ về lượng khách quốc tế khi đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 22,7%/năm và đón hơn 18 triệu lượt khách trong năm 2019. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát tác động lên mọi mặt của nền kinh tế, gồm cả ngành du lịch và đưa hoạt động du lịch quốc tế trở về vạch xuất phát.

Sự kiện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay VJ3749 không chỉ khởi đầu cho chuỗi hoạt động thí điểm chương trình “hộ chiếu vaccine” của đảo ngọc, mà còn mang đến niềm hy vọng phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch.

Trên độ cao 10.000 m, 204 du khách Hàn Quốc thưởng thức màn trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam của các nữ tiếp viên Vietjet. Hình ảnh những bộ áo dài duyên dáng với hoa văn thuần Việt, kết hợp cùng vũ đạo dựa trên giai điệu ca khúc Hello Việt Nam khiến không ít người trầm trồ.

Suốt hành trình từ sân bay Incheon tới Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, du khách còn nhận những món quà lưu niệm từ Vietjet như túi du lịch, mũ, kính, khẩu trang,… tham gia tập yoga thư giãn, bốc thăm may mắn để nhận trang sức ngọc trai cũng như tìm hiểu về văn hóa và chương trình đưa khách quốc tế trở lại Việt Nam. Tất cả đều góp phần mang đến hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn với trải nghiệm sống trọn vẹn tại thành phố đảo ngọc.

Thế nhưng, ấn tượng hơn cả phải kể đến nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu sự hoàn tất của hành trình, ngay sau khoảnh khắc chuyến bay VJ3749 đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. 204 du khách bước xuống sân bay với sự chào đón thân thiện và nồng nhiệt. Những tràng pháo tay, những vòng hoa được choàng lên cổ cùng vũ điệu chào mừng mang đến bầu không khí sôi động trong khoảnh khắc Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau gần 2 năm.

“Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Phú Quốc. Sau chuyến bay kéo dài 6 tiếng, tôi cảm thấy rất vui khi tới đây và nhận được sự chào đón nồng nhiệt”, anh Kim Sung-ju, một trong 204 hành khách có “hộ chiếu vaccine” tới Việt Nam bằng chuyến bay VJ3749 chia sẻ.

Việt Nam từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế nhờ khí hậu dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bề dày lịch sử, văn hóa cùng lòng hiếu khách của người dân. Đó cũng là lý do Phú Quốc, địa điểm du lịch nổi tiếng tại dải đất hình chữ S, trở thành lựa chọn đầu tiên của du khách nước ngoài mong muốn “xê dịch” sau thời gian dài bị cản trở bởi dịch Covid-19.

“Đây đã là lần thứ 3 tôi tới Phú Quốc. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều, từ thiên nhiên, văn hóa tới đồ ăn. Tới Phú Quốc hôm nay, chúng tôi cũng bất ngờ khi được chào đón theo cách vô cùng đặc biệt”, Jade, một du khách Hàn Quốc vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc mũ lưỡi trai in logo Vietjet.

Toàn bộ hành trình của đoàn được hãng hàng không Vietjet phối hợp Vinpearl, Công ty Du lịch Makerting Highland và các đối tác chiến lược tại thị trường Hàn Quốc xây dựng. Những du khách đầu tiên có “hộ chiếu vaccine” đến du lịch và nghỉ dưỡng tại Phú Quốc United Center, siêu quần thể “tất cả trong một” quy mô hàng đầu châu Á, theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch Kiên Giang.

“Với hộ chiếu vaccine, bạn có thể đi du lịch ở bất cứ đâu, trong đó có Việt Nam, một cách an toàn. Trong chuyến đi lần này, chúng tôi chỉ cần ở resort và tận hưởng mọi thứ, nên không phải lo lắng điều gì, đặc biệt là Covid-19”, Jade cho biết.

Với lộ trình khép kín và an toàn, sau khi đặt chân xuống Phú Quốc, Jade cùng hơn 200 hành khách góp mặt trên chuyến bay VJ3749 di chuyển theo lối đi được phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh, cũng như tiến hành sàng lọc sức khỏe tại cửa ra sân bay. Nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên Vietjet, du khách dễ dàng cài đặt ứng dụng IGOVN và PC-Covid để theo dõi sức khỏe trước khi di chuyển thẳng về khách sạn.

Điểm lưu trú của đoàn khách Hàn Quốc là khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, nơi sở hữu khuôn viên rộng lớn và biệt lập trên bờ biển bãi Dài, đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác.

Tại đây, du khách nghỉ dưỡng và trải nghiệm hành trình khép kín: Lưu trú tại phòng nghỉ và biệt thự biển 5 sao, khám phá các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí tại Vinpearl Golf, công viên chủ đề VinWonders, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã Vinpearl Safari, Corona Casino và thành phố không ngủ Grand World Phú Quốc.

Với hơn 45 phút di chuyển, 204 du khách Hàn Quốc đã đặt chân đến sảnh khách sạn, tận hưởng những ly nước “welcome drinks” trong thời gian thực hiện thủ tục check-in và chụp hình nhận diện gương mặt. Sau đó, các nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc thực hiện thủ tục xét nghiệm Covid-19 cho du khách tại khu vực được bố trí riêng biệt. Tất cả du khách được tiến hành xét nghiệm 2 lần vào đầu và cuối kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm.

“Sau lần đầu xét nghiệm ở Hàn Quốc, việc xét nghiệm lần nữa tại đây mang đến cho tôi cảm giác an toàn”, Jade chia sẻ. Sau kết quả âm tính với Covid-19, cô cùng nhóm bạn có thể tận hưởng không gian cùng các hoạt động nghỉ dưỡng trong chuyến du lịch ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nhằm mang đến sự an tâm tối đa cho mỗi du khách, ngoài tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch triển khai du lịch theo “hộ chiếu vaccine”, các cơ sở của Vinpearl cũng duy trì kích hoạt lá chắn 3 lớp kiểm soát tối đa 24/7, đảm bảo quy trình vệ sinh, phòng dịch chặt chẽ nhất trong nội khu và đặt ra bộ tiêu chuẩn an toàn nâng cao. Toàn bộ nhân viên phục vụ đoàn du khách Hàn Quốc đều được bố trí “3 tại chỗ”, khoanh vùng bước sinh hoạt để đảm bảo an toàn cao nhất, theo dõi tất cả lịch trình tiếp xúc của mỗi người, kiểm tra thân nhiệt đầu và cuối ngày làm việc.

Theo kế hoạch do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành hôm 21/10, Phú Quốc đón khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch Covid-19 như khu vực châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ,... nhập cảnh thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến.

Kế hoạch được triển khai trong 6 tháng theo lộ trình với 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ 20/12/2021 đến 20/3/2022, thí điểm đón 3.000-5.000 khách/tháng. Sau khi đánh giá kết quả giai đoạn I, giai đoạn II sẽ thực hiện từ 20/3/2022 đến 20/6/2022, với quy mô mở rộng và dự kiến đón 5.000-10.000 khách/tháng.

Ông Đinh Việt Phương, Giám đốc điều hành hãng hàng không Vietjet, bày tỏ: “Đây là sự kiện rất quan trọng, gợi nhớ cho tôi về thời điểm tháng 12/2012, khi chúng ta khánh thành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mang lại dấu ấn lớn sự phát triển của tỉnh Kiên Giang và ngành hàng không cả nước. Việc đón chuyến bay VJ3749 là lời khẳng định cho thành công của địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh, cũng như quyết tâm mở cửa du lịch quốc tế của các bộ, ban, ngành, đoàn thể cả nước”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang, đánh giá cao nỗ lực vượt khó, chủ động xây dựng phương án hoạt động trở lại của các doanh nghiệp, dù việc triển khai thích ứng với tình hình mới làm phát sinh nhiều chi phí. Ông tin tưởng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ, Phú Quốc có thể đón và phục vụ tới 400.000 khách du lịch cả nội địa lẫn quốc tế tới cuối năm nay.

Sự kiện đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc được đánh giá là khởi động quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia, hướng đến từng bước mở cửa và phát triển kinh tế sau đại dịch.

"Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tôi. Tuy nhiên, đây đã là lần thứ 3 tôi tới Phú Quốc rồi. Trong ký ức của tôi, Phú Quốc là điểm đến tuyệt vời. Với sự an toàn của chuyến du lịch lần này, chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè của tôi đến đây trong thời gian tới", Lee Hyeong-tae, một trong 204 thành viên của chuyến bay VJ3749, khẳng định.

Theo ông Đinh Việt Phương, sau khi Vietjet đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc, hàng trăm du khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đã đăng ký tới Việt Nam. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch cũng như sự mong mỏi của du khách quốc tế sau thời gian dài phải đối mặt với dịch Covid-19.