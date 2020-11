Hộ chiếu đặc biệt của các tổng thống Mỹ

Theo đó, hộ chiếu của ông Obama về cơ bản đều có các thông tin như họ tên đầy đủ, ngày sinh, quê quán giống với những cuốn thông thường. Điểm khác biệt nằm ở dòng chữ “The bearer is the president of the United States” (tạm dịch: Người mang hộ chiếu này là tổng thống Mỹ). Ảnh: White House.