Hộ chiếu cũ chưa hết hạn có bắt buộc đổi mẫu mới

Người có hộ chiếu mẫu cũ vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, đang thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử theo mẫu mới (từ ngày 1/7), tiến tới dự kiến cuối năm 2022 triển khai cấp hộ chiếu gắn chip.

Nhiều người thắc mắc rằng hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cấp trước ngày 1/7 vẫn còn thời hạn sử dụng có phải cấp đổi theo mẫu mới. Về việc này, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh khẳng định người có hộ chiếu mẫu cũ có thể tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Tuy nhiên, Bộ Công an khuyến khích người dân sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới. So với mẫu cũ, hộ chiếu mới có nhiều cải tiến, đặc biệt là đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Theo Thông tư số 14/VBHN-BCA hợp nhất các quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, mẫu hộ chiếu mới gồm 3 loại: Hộ chiếu ngoại giao (trang bìa màu nâu đỏ), hộ chiếu công vụ (trang bìa màu xanh lá cây đậm), hộ chiếu phổ thông (trang bìa màu xanh tím).

Hiện nay, người dân hoàn toàn có thể đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, không cần đến cơ quan xuất nhập cảnh để làm việc này. Hình thức trực tuyến áp dụng cho công dân Việt Nam ở trong nước sử dụng CCCD gắn chip, CCCD mã vạch và CMND 12 số còn giá trị.

Giao diện thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến.

Quy trình đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia gồm 4 bước:

Bước 1: Người dân đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia (nếu chưa có) hoặc truy cập link dichvucong.gov.vn .

Bước 2: Đăng nhập cổng dịch vụ công Bộ Công an, chọn dịch vụ Cấp hộ chiếu và nộp hồ sơ.

- Tải ảnh chân dung 4x6 cm nền trắng, ảnh mặt trước và sau của CCCD (theo hướng dẫn trên màn hình đăng ký hồ sơ)

- Nhập đầy đủ thông tin vào các cột mục

- Đăng ký nơi nhận hộ chiếu

- Tải các tài liệu đính kèm theo quy định (nếu có)

- Trường hợp hộ chiếu còn giá trị, phải nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ.

Hoàn tất các bước, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Bước 3: Thanh toán lệ phí trực tuyến

Sau khi hồ sơ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận, công dân thanh toán lệ phí trực tuyến theo đường dẫn được cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến qua tin nhắn hoặc email.

Bước 4: Trả kết quả (theo đề nghị của công dân đăng ký trước)

Nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc được đơn vị bưu chính chuyển phát đến địa chỉ đã đăng ký, công dân thanh toán phí chuyển phát khi nhận hộ chiếu.

Hộ chiếu sẽ được cấp trong hạn 8 ngày làm việc nếu làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh các địa phương, 5 ngày làm việc nếu làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.