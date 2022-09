Hộ chiếu Anh sẽ thay đổi sau khi Nữ hoàng qua đời

Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II làm dấy lên câu hỏi liệu hộ chiếu Vương quốc Anh có cần phải thay đổi ngay cả khi vẫn còn giá trị sử dụng.

Trên trang đầu của cuốn hộ chiếu Anh có ghi rõ: "Nhân danh Nữ hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho phép người giữ hộ chiếu được đi lại tự do mà không bị cản trở và nhận được sự hỗ trợ, bảo trợ khi cần thiết".

Tên của Nữ hoàng Anh cũng được đề cập trên trang đầu tiên hộ chiếu New Zealand, Canada, Australia và một quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung khác.

Cụ thể, hộ chiếu New Zealand có dòng chữ: "Nhân danh Nữ hoàng, Toàn quyền New Zealand cho phép người giữ hộ chiếu được đi lại tự do mà không bị cản trở và nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ hợp pháp".

Dòng chữ bên trong mặt trước của hộ chiếu Anh. Ảnh: Rosie Frost.

Sau sự ra đi của Nữ hoàng Anh vào ngày 8/9, nhiều người thắc mắc liệu hộ chiếu sử dụng tên của bà như một sự đảm bảo có còn giá trị hay không.

Câu trả lời đơn giản là có. Giờ đây, nội dung sẽ được thay đổi từ "Nữ hoàng" sang "Nhà vua" để phản ánh việc Vua Charles III lên ngôi. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức về thời điểm những thay đổi này được thực hiện.

Giống như tem, tiền xu và những tài liệu sử dụng hình ảnh, tên của Nữ hoàng Anh đã đi vào cuộc sống người dân Vương quốc Anh 70 năm qua, việc cập nhật hộ chiếu sẽ không phải là quá trình nhanh chóng.

Người đang sở hữu hộ chiếu sử dụng tên của Nữ hoàng Anh có thể sẽ đổi sang cuốn mới sau khi hết hạn - 10 năm kể từ ngày được cấp. Tài liệu này vẫn có giá trị du lịch cho đến ngày hết hạn.

Văn phòng hộ chiếu Australia đưa ra thông báo cho biết việc sản xuất và cấp hộ chiếu Australia sẽ "không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Nữ hoàng".

Cơ quan này cho biết hộ chiếu vẫn còn giá trị và từ ngữ sẽ thay đổi trong tương lai.