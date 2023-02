Hồ Ca và các tài tử Trung Quốc cưới trợ lý

Hoàng Hi Ninh sinh năm 1993, quê ở Phúc Kiến. Cô sinh ra trong gia đình khá giả nhất vùng, có 3 chị em gái. Cha Hoàng Hi Ninh là thầu xây dựng, có công ty riêng. Hiện, Hoàng Hi Ninh trong giai đoạn ở cữ sau sinh. Thời gian qua, Hồ Ca chi không ít tiền để thuê dịch vụ an ninh vì muốn bảo vệ hình ảnh vợ con. Chiều 3/2, nam diễn viên lần đầu xuất hiện sau khi công bố chuyện hôn nhân. Hồ Ca ăn mặc kín đáo, không để lộ mặt và được nhiều nhân viên hộ tống.