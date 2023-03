HLV tuyển nữ Pháp bị sa thải vì cầu thủ từ chối thi đấu

Corinne Diacre bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng ĐTQG Pháp chỉ bốn tháng trước thềm World Cup nữ 2023. Thông báo được đưa ra hai tuần sau khi một số cầu thủ hàng đầu, bao gồm cả đội trưởng Wendie Renard, tuyên bố sẽ không thi đấu cho quốc gia của mình tại World Cup ở Australia và New Zealand. Các ngôi sao của Paris Saint-Germain là Kadidiatou Diani và Marie-Antoinette Katoto cũng lên tiếng rằng họ sẽ làm theo Renard và không đại diện cho tuyển Pháp.

Mâu thuẫn giữa Corinne Diacre và các học trò phát sinh từ lâu và “bùng nổ” sau EURO nữ 2022 khi tuyển Pháp thua Đức ở bán kết. Các cầu thủ chỉ trích phong cách quản lý của Corinne Diacre cũng như sự thiếu chuyên nghiệp của bà trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phải thành lập Ủy ban điều hành độc lập để phán xử vụ việc. Sau nhiều phiên điều trần, FFF quyết định sa thải HLV Corinne Diacre. Trong thông báo trên trang chủ, cơ quan này nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Pháp và các cầu thủ hoàn toàn rạn nứt và không thể hàn gắn.

“Sự thay đổi huấn luyện viên này là một phần trong tham vọng toàn cầu mới do FFF dẫn đầu nhằm ủng hộ sự phát triển của bóng đá nữ và thành tích của đội tuyển Pháp. Đội sẽ phải đạt được các mục tiêu cao tại World Cup 2023 và Thế vận hội 2024", thông báo có đoạn.

Liên đoàn cho biết Chủ tịch Lâm thời Philippe Diallo cũng yêu cầu ủy ban nói chuyện với các ứng cử viên tiềm năng để thay thế Diacre "càng sớm càng tốt".

Việc HLV đội tuyển quốc gia lớn bị sa thải vì các cầu thủ công khai phản đối là hiếm khi xảy ra trong lịch sử. Đáng chú ý, Corinne Diacre vốn là huyền thoại bóng đá nữ Pháp. Bà khoác áo "Les Bleus" trong vòng 12 năm, thi đấu 121 trận. Ngoài ra, Corinne Diacre cũng dẫn dắt tuyển nữ Pháp suốt 6 năm qua.

FFF cũng chỉ trích các cầu thủ sử dụng mạng xã hội để công khai tẩy chay HLV, đồng thời liên đoàn tuyên bố chuyện này sẽ “không còn được chấp nhận trong tương lai”.

Pháp sẽ gặp Jamaica trong trận mở màn World Cup nữ vào ngày 23/7, trước khi đối đầu Brazil vào ngày 29/7 và Panama vào ngày 2/8.

