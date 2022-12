HLV tuyển Brazil từ chức

"Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Tôi đã nói về quyết định này cách đây hơn một năm và tôi không phải là kẻ nói hai lời. Chúng tôi vừa trải qua một thất bại đau đớn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Ngay cả khi đội tuyển giành chiến thắng, tôi cũng sẽ từ chức", HLV Tite phát biểu trong buổi họp báo sau trận gặp Croatia.

Nhà cầm quân sinh năm 1961 đã dẫn dắt tuyển Brazil ở hai kỳ World Cup gần nhất nhưng đều không thể vượt qua vòng tứ kết. Tại giải đấu cách đây 4 năm, Brazil thua Bỉ 1-2. Đến giải đấu trên đất Qatar, "Selecao" thua Croatia 2-4 ở loạt luân lưu cân não.

Trong 81 trận dẫn dắt tuyển Brazil, thành tích của Tite là 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua, ghi 174 bàn và thủng lưới 30 lần. Danh hiệu duy nhất ông có được cùng đội tuyển quê nhà là chức vô địch Copa America năm 2019.

Tite trở thành HLV thứ 6 mất việc sau khi kết thúc World Cup 2022. Trước đó, Luis Enrique (tuyển Tây Ban Nha), Gerardo Martino (Mexico), Otto Addo (Ghana), Roberto Martinez (Bỉ) và Paulo Bento (Hàn Quốc) là những người tuyên bố chia tay ĐTQG.

Tuyển Brazil sẽ gấp rút tìm kiếm người thay thế Tite. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã liên hệ với Pep Guardiola. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã từ chối và quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019