HLV tuyển Bồ Đào Nha hết lời khen Bruno

"Ở đợt hội quân này, Bruno Fernandes là cầu thủ thi đấu nhiều nhất đội hình Bồ Đào Nha tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với khoảng 6.400 phút. Bạn có thể suy nghĩ rằng chúng ta nên lo lắng cho cậu ấy không. Nhưng thực tế, Bruno luôn muốn thi đấu. Cậu ấy luôn tận hưởng các trận đấu và ra sân với nụ cười", HLV Martinez chia sẻ.

"Bruno rất thông minh. Mỗi đường chuyền, mỗi pha chạm bóng đều có một ý đồ ẩn đằng sau nó. Cậu ấy cũng rất hiểu đồng đội để có thể tạo ra những tình huống lên bóng gây sóng gió cho hàng thủ đối phương. Tôi nghĩ trí thông minh của Bruno về bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy có thể giúp các đồng đội thi đấu tốt hơn", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm.

Rạng sáng 18/6, ở vòng loại Euro 2024, Bồ Đào Nha đánh bại Bosnia với tỷ số 3-0. Bruno tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp và một pha kiến tạo.

HLV Martinez phân tích thêm: "Chúng tôi gặp chút khó khăn trong các tình huống triển khai tấn công, xâm nhập vùng cấm. Vì thế, tôi nghĩ Bruno nên được chơi cao hơn, xa khu vực trung tâm một chút và trở thành người pressing đầu tiên trong hệ thống. Sau đó, Ruben Neves sẽ tranh chấp ở giữa sân. Bosnia nỗ lực phối hợp với Miralem Pjanic ở giữa sân và đó là khu vực chúng tôi cần phong tỏa".

Nhờ màn tỏa sáng của Bruno, tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục vững ngôi đầu bảng J với 9 điểm sau 3 lượt. Ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Martinez sẽ gặp Iceland.

