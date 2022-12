HLV tuyển Bồ Đào Nha bị sa thải

Quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Santos được đưa ra 5 ngày sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Morocco tại vòng tứ kết World Cup 2022. Theo Tuttosport, HLV mới sẽ được công bố sau khi World Cup kết thúc.

Ông Santos lên nắm quyền tại tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2014. Trong 8 năm tại vị, nhà cầm quân này đưa "Seleccao" chạm đỉnh vinh quang bằng chức vô địch EURO 2016 tại Pháp và trở thành nhà vô địch đầu tiên của UEFA Nations League khi giải đấu này được tổ chức lần đầu vào năm 2019.

Dưới thời HLV Santos, Bồ Đào Nha nổi tiếng với lối đá thực dụng. Tuy nhiên, cách thi đấu này dần dần không còn hiệu quả khi đội tuyển đến từ bán đảo Iberia liên tục chịu thất bại ở những thời khắc quan trọng như trận thua Tây Ban Nha ở vòng bảng Nations League, từ đó mất vé vào vòng tranh vô địch hay việc để Serbia lội ngược dòng ở vòng loại World Cup.

Khi Santos bị sa thải, Jose Mourinho được cho là ứng viên số một cho ghế nóng ở tuyển Bồ Đào Nha. Theo A Bola, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã liên hệ để mời "Người đặc biệt" lên thay đồng nghiệp sinh năm 1954.

Sau khi Bồ Đào Nha bị loại, A Bola mở một cuộc khảo sát về nguyên nhân thất bại trước Morocco. 51,9% CĐV cho rằng lỗi thuộc về HLV Fernando Santos. 22,3% người bầu chọn cho rằng "Seleccao" thua vì các vị trí chơi dưới sức, 9,3% số phiếu bầu quy trách nhiệm cho Ronaldo.

2 nguyên nhân còn lại, Morocco chơi tốt hơn và công tác của tổ trọng tài nhận lần lượt 9,7% và 6,9%.

Ở một diễn biến khác, Cristiano Ronaldo được cho là chưa có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế. Siêu sao 37 tuổi muốn cống hiến cho Bồ Đào Nha ít nhất cho đến EURO 2024.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019